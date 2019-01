Siamo una generazione che merita di più

Stefano De Martino : "Belen? Lasciati ma Siamo sempre una famiglia" : Stefano De Martino, oggi venerdì 25 gennaio 2019, ha fatto la sua prima incursione in Rai, a Storie italiane di Eleonora Daniele, a poche settimane dal suo debutto a 'Made in sud', aprendo il proprio cuore. Visibilmente commosso ed emozionato, l'ex ballerino di 'Amici' ha rivelato di essere molto felice e appagato come papà per il rapporto speciale instaurato con il figlio Santiago, frutto dell'amore con Belen Rodriguez: Nessuno ti ...

Diciotti - Tribunale dei Ministri chiede processo per Salvini. Lui : “E’ tutto vero - non Siamo su Lercio. Ma io non mollo” : Il Tribunale dei Ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. La decisione del Tribunale dei Ministri arriva dopo la richiesta motivata di archiviazione avanzata dalla procura di Catania. Il ministro dell’Interno ha subito avviato una diretta Facebook: “Ci riprovano – scrive -. Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver ...

Napoli - De Laurentiis : 'Per Allan nessuna offerta - ma col Psg Siamo amici...' : TORINO - Accordo per Allan al Psg? A smentire è lo stesso Aurelio De Laurentiis , patron del Napoli che ieri a Parigi ha incrociato con Nasser Al-Khelaifi - patron del club campione di Francia - alla ...

Camminano tenendosi per mano - coppia gay insultata e picchiata : “Siamo fortunati a essere vivi” : Spencer Deehring e Tristan Perry, due giovani che vivono a Austin, in Texas, hanno scritto dell’aggressione subita lo scorso weekend su Facebook e hanno mostrato le loro ferite. I due fidanzati, picchiati brutalmente da diversi uomini, sono finiti in ospedale privi di sensi e hanno ammesso di sentirsi fortunati a essere vivi.Continua a leggere

"Noi tosapecore Siamo diventati una specie in via d'estinzione" : La macchinetta tosatrice ce l'ha tatuata dietro la spalla sinistra. Non lo abbandona mai. È un apparecchio vagamente inquietante a vederlo, un pettine nero sormontato da due rasoi azionati a motore. Acciaio scuro, l'immagine è quella di uno strumento dark, inadatto alla morbida lana bianca di un animale mansueto e paziente come la pecora. Paolo Antonietti detto Pipetz invece è un ragazzo solare, aperto, che non teme di sgobbare. E di sudore per ...

Gino Strada : "Siamo governati da una banda per metà fascisti e per metà coglioni" : "Gli esseri umani non sono sacchi di patate, che vengono dirottati, tu ne prendi 10, io 15. Ma dico siamo impazziti? Questo è un mondo di barbari. Qui stiamo tornando con le stesse logiche di tempi che speravamo non dovessero più ripresentarsi. Questa idea di un europa che si chiude con muri è un'idea che ha un nome molto chiaro: l'idea della fortezza europa è un'idea hitleriana". Lo dice Gino Strada, fondatore di ...

Ci Siamo : prossima notte con l'eclissi di luna totale! INFO E PREVISIONI METEO : Ancora poche ore e potremo assistere all'affascinante spettacolo dell'eclissi totale di luna, naturalmente nubi permettendo. La prossima notte la luna attraverserà il cono d´ombra prodotto dal...

Ci Siamo - arriva l’Eclissi della “Superluna di sangue” : ecco cosa succederà nella notte del 21 Gennaio 2019 [VIDEO] : Il 21 Gennaio la luna sarà protagonista di una spettacolare eclissi lunare totale in cui si combineranno due eventi diversi: una Superluna e una Luna di sangue che hanno contribuito alla definizione di Superluna di sangue. Ma da dove derivano questi nomi e cosa si intende? Possiamo già dire che il termine Superluna è stato inventato da un astrologo mentre la definizione di Luna di sangue è diventata popolare solo di recente a causa di alcuni ...

Inter - Spalletti : 'Noi imprecisi - ci Siamo mossi poco. Serve ancora una crescita e dobbiamo vincere un titolo' : Inter, Spalletti: "Avremmo dovuto avere più qualità" Il bilancio dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport è inequivocabile: "Dovevamo avere più qualità lì davanti, abbiamo perso troppi ...

La lezione di Gwyneth Paltrow : «Io e Chris Martin Siamo ancora una famiglia» : Gwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famiglia«Chris Martin ed io eravamo destinati a stare insieme, ad aver i nostri bambini, e il divorzio non deve rappresentare la fine del rapporto tra due persone». Gwyneth Paltrow, che lo scorso novembre ha sposato il ...

MotoGP Ducati 2019 - Petrucci : 'Siamo una grande squadra' : La moto è bellissima, vedremo quanto andrà forte… Il mio ruolo? E' un fatto inedito che nel mondo della MotoGP due compagni di squadra collaborino per raggiungere un risultato comune". Gli obiettivi, ...

Francia : tra feriti una donna di Trapani - Diocesi 'Siamo vicini al fratello prete' : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - C'è anche una giovane donna di Trapani, Angela Grignano, cameriera all'Hotel Ibis, tra i feriti dell'esplosione di Parigi. La donna si trovava proprio accanto al luogo dell'esplosione, quando è stata colpita. Il fratello della giovane donna è un prete di Trapani. Il ve

Nilufar e Giordano di Uomini e Donne in crisi - lei : 'Abbiamo litigato ma Siamo una coppia' : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un momento no della loro relazione: a confermarlo, è stata la stessa napoletana in alcune "Stories" che sono state caricate sul suo profilo Instagram. La ragazza, pressata dalle tante richieste dei fan sui mancati incontri con il fidanzato in questi giorni, ha deciso di svelare che ci sono state delle discussioni su questioni private che l'hanno un po' allontanata dal romano. L'ex tronista di ...

Stefano De Martino : "Belen? Non siamo tornati insieme ma Siamo una bella famiglia" : Stefano De Martino ha rilasciato una lunghissima intervista al sito Fanpage.it :: il ballerino, lanciato dal talent di Maria De Filippi, Amici , ha parlato, senza freni, della sua vita sentimentale, ...