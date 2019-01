Sci - Cdm Uomini : Paris trionfa nella discesa di Kitzbuehel : Per Paris arriva così la terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Bormio, la dodicesima in carriera in coppa del mondo. La Streif si conferma terreno fertile per il 29enne atleta dei ...

Sci - CdM : Paris trionfa a Kitzbuhel : 13.08 Dominik Paris trionfa nella discesa di Kitzbuehel, in Austria. L'azzurro si è imposto con il tempo di 1'56"82 chiudendo davanti allo svizzero Beat Feuz, staccato di 20 centesimi. Il podio è andato all'austriaco Otmar Striedinger, sceso col pettorale numero 27,che è giunto a 37 centesimi da Paris e ha relegato al quinto posto l'altro italiano Christof Innerhofer. Per Paris arriva così la terza vittoria stagionale dopo la doppietta di ...

Sci - Cdm donne sorpresa a Cortina Siebenhofer vince libera - Vonn quindicesima al rientro : Cortina D'AMPEZZO - Successo a sorpresa nella discesa libera di coppa del mondo di Cortina, valida come recupero di quella non disputata a St. Antono. Si è imposta, prima vittoria in carriera, l'austriaca Ramona Siebenhofer che ha chiuso in 1'15''44 precedendo la slovena ...

Sci : Cdm - Siebenhofer vince a Cortina : ANSA, - Cortina D'AMPEZZO, BELLUNO,, 18 GEN - L'austriaca Ramona Siebenhofer, 28 anni e primo successo in carriera, ha vinto sciando in 1.15.44 la prima discesa di Coppa del mondo di Cortina, valida come recupero di quella non disputata a St. Anton. Seconda la slovena Ilka Stuhec in1.15.84 e terza l'altra austriaca Stephanie Venier in 1.15.90. La migliore azzurra e' stata ...

Sci CdM Shiffrin vince il gigante di San Vigilio - Bassino è terza : La coppa del mondo uomini sarà invece in Svizzera, a Wengen: venerdì combinata, sabato la discesa più lunga del mondo sulla Lauberhorn e domenica slalom speciale. La prova cronometrata di oggi è ...

