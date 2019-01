: Russiagate: arrestato Roger Stone, storico alleato di Trump [news aggiornata alle 15:20] - repubblica : Russiagate: arrestato Roger Stone, storico alleato di Trump [news aggiornata alle 15:20] - ValentinaInLA : #breakingnews Roger Stone, accusato nelle indagini di Robert Mueller, sul Russiagate, rilasciato su cauzione di 250… - TelevideoRai101 : Russiagate, Stone sarà in aula martedì -

Roger, l'ex advisor di Trump arrestato nell'ambito delle indagini sul, dovrà presentarsi in tribunale, a Washington,prossimo alle 11.è stato rinviato a giudizio per falsa testimonianza in Congresso, intralcio delle indagini congressuali e corruzione di testimone.ha affermato di essere stato accusato ingiustamente e che non testimonierà contro il presidente.(Di sabato 26 gennaio 2019)