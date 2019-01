: RT @rep_milano: Disastro di Pioltello un anno dopo, Mattarella: 'Sia un monito, sicurezza prima di tutto'. Toninelli: 'Chiedo scusa a nome… - maf74ita : RT @rep_milano: Disastro di Pioltello un anno dopo, Mattarella: 'Sia un monito, sicurezza prima di tutto'. Toninelli: 'Chiedo scusa a nome… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Pioltello, Mattarella: ingiustificabile - TelevideoRai101 : Pioltello, Mattarella: ingiustificabile -

"Desidero anzitutto esprimere vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e a tutti coloro che hanno patito per le conseguenze di un disastro".Lo scrive il presidente della Repubblica,, nel primo anniversario dell'incidente ferroviario di, in Lombardia, che causò la morte di tre donne. Occorrono "standard di controllo e manutenzione atti a scongiurare rischi ai cittadini che utilizzano servizi pubblici",scrive. La sicurezza non va sacrificata per altre priorità.(Di venerdì 25 gennaio 2019)