Paura in volo | tunisino tenta di entrare in cabina e attacca steward

Russia - Paura su volo di linea : passeggero dirotta l’aereo - atterraggio di emergenza : Un passeggero imbarcato a bordo del volo Aeroflot SU1515 diretto a Mosca avrebbe minacciato il personale chiedendo un cambio di rotta e costringendo così il pilota a compiere un atterraggio di emergenza ello scalo aeroportuale Khanty-Mansysk, in Siberia. Dopo aver toccato terra, a bordo sono saliti uomini della sicurezza che lo hanno arrestato.Continua a leggere

Racconto shock di Rio Ferdinand - Paura e terrore su un volo della Nazionale inglese : “pensavo che saremmo morti” : L’ex difensore dell’Inghilterra ha raccontato di aver temuto per la propria vita durante il volo di rientro della Nazionale dopo i Mondiali del 2006 Le tragedie aeree purtroppo hanno fatto piangere nel corso degli anni anche il calcio, costretto a perdere squadre mitiche come per esempio il Grande Torino. Intere società distrutte da un destino crudele, apparso invece alquanto benevolo con la Nazionale ...

Ryanair - uccello si schianta contro l’areo : Paura sul volo Dusseldorf-Bari : Il volo Ryanair FR8723 partito da Dusseldorf con destinazione Bari è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Colonia dopo che un uccello si è improvvisamente schiantato contro la parte anteriore del velivolo, danneggiando i sensori del sistema di comunicazioni tra pilota e copilota. In salvo i cento passeggeri a bordo.Continua a leggere

Usa - si stacca la copertura del motore a pochi minuti dal decollo. Paura in volo tra i passeggeri : Sull'aereo erano presenti 166 persone. Ma durante il volo, i passeggeri vicini al finestrino, hanno potuto osservare parte della copertura del motore staccarsi improvvisamente. È accaduto su un Airbus ...

Paura in volo per l'aereo di Angela Merkel : c'è persino l'ipotesi "sabotaggio" : l'aereo su cui viaggiava in direzione del G20 di Buenos Aires ha avuto problemi al sistema radio, si è reso necessario un...

Paura in volo per la Merkel. L’aereo si guasta - atterraggio d’emergenza per la cancelliera : Partito da Berlino si è fermato a Colonia per guasti ai sistemi elettronici. La cancelliera, diretta al G20 di Buenos Aires, arriverà in Argentina su un mezzo dell'aeronautica tedesca.Continua a leggere

Paura sul volo Cagliari-Roma : fulmine centra l'aereo Alitalia. "Una forte luce dentro l'aereo". : Paura sul volo Cagliari-Roma nella giornata di ieri, 20 Novembre. l'aereo di linea dell'Alitalia, partito da Cagliari alle 12 e diretto nella capitale, ha attraversato un temporale ed è stato...

Maltempo - fulmine su un volo Cagliari-Roma : Paura - ma nessun danno : paura per i passeggeri del volo Alitalia Cagliari-Roma delle 12: l’aereo è stato colpito da un fulmine. nessun danno al velivolo, fa sapere la compagnia, ma a bordo tra i passeggeri ci sono stati momenti di paura. A descrivere il viaggio “piuttosto movimentato” è stata la deputata del Pd Romina Mura, che ha scritto un breve post su Facebook e poi ha raccontato l’episodio all’ANSA. “Abbiamo incontrato una ...

F3 – Dalla foto di Sophia Floersch sorridente in ospedale alla Paura per il volo di Macao : le parole del boss della Van Amersfoort Racing : Le parole del boss della Van Amersfoort Racing dopo il terribile incidente della pilota tedesca Sophia Floersch al Gp di Macao di F3 Le immagini del terribile schianto di Sophie Floersch domenica mattina al Gp di Macao di F3 sono ancora fresche nella mente di tutti gli appassionati di motori e non solo: quel tremendo volo a tutta velocità ha fatto il giro del mondo, facendo preoccupare tifosi e spettatori per la salute della pilota ...