«Non so se ce la farò a ritornare | ma statene certi che ce la metterò tutta»

Sci - Lindsey Vonn sull'infortunio : 'Ho una lesione al nervo peroneo. Non farò la prima prova di Garmisch-Partenkirchen' : Messaggio su Instagram di Lindsey Vonn per chiarire le sue condizioni dopo i problemi accusati a Cortina d'Ampezzo. La sciatrice statunitense ha affermato di voler saltare la prima prova cronometrata ...

Elezioni Europee - Matteo Renzi si chiama fuori : "Non mi candido e Non farò una mia lista" : "Non farò una mia lista, l'ho sempre definita una discussione da fantapolitica. È evidente che c'è tanta gente che vuole raccontare l'Italia in positivo e a loro vorrei dare voce. Non mi candiderò alle Europee". Parola di Matteo Renzi, protagonista dell'ultima puntata di Stasera Italia, in onda su Rete 4.L'ex segretario del Partito Democratico, dopo aver smentito le voci circa la tornata elettorale di fine maggio e le sue velleità politiche, ...

Mimmo Parisi - il papà dei navigator - si presenta ai deputati. "Farò il miracolo anche in Italia". Ma per l'opposizione "Non è facile come in Mississipi" : Crede nei miracoli e per questo ha accettato di diventare il prossimo presidente dell'Anpal, ossia la persona destinata a mettere in piedi il nuovo sistema di politiche attive su cui dovrà reggersi la delicata e complessa impalcatura del reddito di cittadinanza. Domenico, anzi "Mimmo" Parisi ci tiene a presentarsi ai deputati – gli stessi che domani esprimeranno un parere sulla sua nomina - come un uomo dalle fondamenta molto ...

Massimo Giletti : «Ho già deciso cosa farò la prossima stagione - con l'anima e Non per denaro» : cosa farà nella prossima stagione tv Massimo Giletti? 'Ho già deciso quello che farò ma non è il momento di dirlo per rispetto di tutte le parti in causa. Nella vita ho sempre deciso con l'anima, se ...

Ravenna - scrivono "Il preside è gay" sui muri della scuola : "Non farò cancellare quella frase" : Gianluca Dradi, dirigente del liceo scientifico Alfredo Oriani: "Resti lì come pietra d'inciampo per l'intelligenza umana"

Cuffaro : "Scilipoti? Per essere missionari Non basta andare in Africa" : "Domenico Scilipoti missionario in Africa? Si tende a definire missionari tutti quelli che vanno in Africa, ma per me il missionario è il prete che fa il martire. La missione è una cosa più alta, dal ...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Alle europee farò campagna elettorale. Non so se sarò il leader M5s alle politiche” : “farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove il venerdì alle 22:45. ‘Accordi&Disaccordi’ (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile ...

Di Battista : 'Non farò l'anti-Salvini - darò una mano al governo' : 'Antisalvini ma de che? A me non frega niente'. Alessandro Di Battista respinge l'ipotesi di essere tornato per fare l'anti-Salvini e indica il futuro del M5s: combattere i poteri forti, 'in primis i ...

Sampdoria - Joachim Andersen Non ha paura del paragone con Skriniar : “farò lo stesso percorso” : Sampdoria, Joachim Andersen si candida ad essere uno dei giovani più interessanti del campionato, richiestissimo sul mercato “Ho sentito e letto tante volte del paragone con Milan Skriniar, non mi dà fastidio, ma sono sempre me stesso anche se capisco il paragone perché siamo stati tutti e due nello stesso club da giovani e lui come me all’inizio non giocava e ora sta continuando a crescere diventando sempre più un grande ...