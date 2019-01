Nokia 9 PureView dovrebbe vedere la luce al MWC 2019

Light ci suggerisce cosa potrebbe fare la fotocamera di Nokia 9 PureView : Grazie a Light abbiamo la possibilità di guardare ciò che potrebbe essere la fotocamera del Nokia 9 PureView. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Light ci suggerisce cosa potrebbe fare la fotocamera di Nokia 9 PureView proviene da TuttoAndroid.

Sensore di impronte nel display per Nokia 9 PureView e zoom ottico per OnePlus 7 secondo nuovi leak : Nokia 9 PureView sarà il primo smartphone di HMD Global con uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display L'articolo Sensore di impronte nel display per Nokia 9 PureView e zoom ottico per OnePlus 7 secondo nuovi leak proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView : la presentazione potrebbe avvenire al MWC 2019 : Circa due anni sono passati da quando HMD Global ha ripreso in mano il marchio Nokia, che per anni ha dominato il mercato globale dei telefoni cellulari. L’obiettivo quello di riproporre una nuova linea di smartphone Nokia basati sul sistema operativo Android, il più diffuso al mondo. In questo arco di tempo sono stati molteplici i modelli lanciati sul mercato che hanno ricevuto un’accoglienza positiva dal pubblico. Ma tra modelli ...

Nokia 9 PureView sarà presentato a breve - una variante con Snapdragon 855 arriverà nei prossimi mesi : Il Nokia 9 PureView potrebbe essere presentato prima del MWC 2019 e riceve un upgrade hardware già nel mese di agosto. L'articolo Nokia 9 PureView sarà presentato a breve, una variante con Snapdragon 855 arriverà nei prossimi mesi proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView potrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2019 : HMD Global potrebbe avere deciso di sfruttare il Mobile World Congress 2019 di Barcellona come vetrina ideale per il lancio del Nokia 9 PureView L'articolo Nokia 9 PureView potrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2019 proviene da TuttoAndroid.

HTC prepara uno smartphone 5G - Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato a gennaio a Dubai e spunta ancora il nome Samsung Galaxy S10E : Cher Wang, Presidente di HTC, ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che il 2019 sarà un anno di rinascita per il settore mobile di HTC L'articolo HTC prepara uno smartphone 5G, Nokia 9 PureView potrebbe essere lanciato a gennaio a Dubai e spunta ancora il nome Samsung Galaxy S10E proviene da TuttoAndroid.

6 GB di RAM per Samsung Galaxy S10 Lite - tecnologia Light per Nokia 9 PureView : Mentre il presunto Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G970) compare su Geekbench con 6 GB di RAM, un paio di "coincidenze" ci portano a pensare che il nuovo Nokia 9 PureView possa contare sulla tecnologia Light per il comparto fotografico. L'articolo 6 GB di RAM per Samsung Galaxy S10 Lite, tecnologia Light per Nokia 9 PureView proviene da TuttoAndroid.

Il successore di Nokia 9 PureView potrebbe arrivare ad agosto ed essere compatibile con il 5G : Il successore di Nokia 9 PureView dovrebbe arrivare ad agosto con Snapdragon 855 e supporto alle reti 5G. L'articolo Il successore di Nokia 9 PureView potrebbe arrivare ad agosto ed essere compatibile con il 5G proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView : trapelano prezzo e data di presentazione : Ci risiamo. Si torna a parlare di Nokia e di conseguenza di HMD Global, l’azienda che da ormai un paio di anni ha ripreso in mano lo storico brand finlandese con l’obiettivo di riportarlo sul mercato con una linea di smartphone Android. L’accoglienza del pubblico è stata positiva e fino ad oggi sono stati alcuni milioni i dispositivi venduti a livello globale, segno che questo marchio continua ad attirare l’interesse del ...

Nokia 9 PureView ora ha un possibile prezzo e una possibile data d’uscita : Comparsi online quelli che dovrebbero essere il prezzo e la data d'uscita di Nokia 9 PureView, lo smartphone con cinque fotocamere. L'articolo Nokia 9 PureView ora ha un possibile prezzo e una possibile data d’uscita proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView svelato da Evleaks : eccolo con tutte le sue fotocamere : Nelle scorse ore il solito Evleaks su Twitter ha pubblicato un'immagine rendering che ci mostra quello che dovrebbe essere il design definitivo del Nokia 9 PureView L'articolo Nokia 9 PureView svelato da Evleaks: eccolo con tutte le sue fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView - Sony Xperia XZ4 Compact e Samsung Galaxy M30 - ecco le ultime news : Scopriamo nuovi dettagli su Samsung Galaxy M30, Sony Xperia XZ4 Compact e Nokia 9, con immagini, render e benchmark per tutti. L'articolo Nokia 9 PureView, Sony Xperia XZ4 Compact e Samsung Galaxy M30, ecco le ultime news proviene da TuttoAndroid.