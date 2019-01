Juve e Champions | i 10 comandamenti per vincerla

morta Marisa Amato - la donna travolta in Piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions Juve-Real : morta giovedì mattina Marisa Amato, la 65enne rimasta paralizzata dopo essere stata travolta dalla folla che stava guardando la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in Piazza San ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Juventus - Bonucci e la Champions League : Si capisce dalle parole di Leonardo Bonucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: Contro l'Atletico ci aspetta un ottavo di finale molto equilibrato. Affrontiamo una grande squadra con esperienza ...

Juventus - Bonucci a Sky : 'Al Milan sono maturato. Siamo in 4 per la Champions' : Al Milan ha giocato solo una stagione con risultati al di sotto delle aspettative, ma l'esperienza in rossonero lo ha ugualmente segnato. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Leonardo Bonucci ha affrontato questo e tanti altri temi. " sono maturato, sono molto più razionale in quello che faccio, mi sento meno istintivo. La vita ti porta delle esperienze che ti fanno ...

Atletico Madrid-Juventus - Champions League : diretta tv in chiaro su Rai 1 il 20 febbraio : La Juventus, che tra pochi giorni affronterà l’Atalanta in Coppa Italia, tornerà presto a calcare il palcoscenico europeo. In programma ci saranno gli ottavi di finale della Champions League, che porranno i bianconeri di fronte all’Atlético Madrid. Il match di andata sarà disputato all’Estadio Wanda Metropolitano nella serata di mercoledì 20 febbraio 2019. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21.00. I ragazzi di Massimiliano Allegri non ...

La formazione biancoceleste scivola fuori dalla zona Champions - Napoli a -6 dalla Juve : La formazione biancoceleste scivola fuori dalla zona Champions. Napoli-Lazio 2-1: quattro pali, Callejon e Milik battono Immobile. Pur privo di Koulibaly,

Buffon : 'La Juve è la più forte in Champions. Il Psg non ha la sua storia' : Dopo aver lasciato la Juve e l'Italia ho capito che esiste tutto un altro modo di approcciare lo sport, e questo è il Psg. Qui la vita è completamente diversa dall'Italia'. Laudisa: "Higuain-Piatek-...

Per Buffon la Juventus di Ronaldo è la favorita in Champions League : A Keylor Navas, probabilmente uno degli estremi difensori più forti del mondo, in estate è stato aggiunto in rosa il belga Thibaut Courtois, che col passare del tempo si è preso i galloni da titolare:...