: Italia prima per i cellulari, ultima in internet - Corriere : Italia prima per i cellulari, ultima in internet - infooggi : Eurostat, italiani quart'ultimi in Ue per l'utilizzo di Internet #eurostat #italia #internet #web #rete #tecnologia… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Internet, Italia quart'ultima in Ue -

Nel 2018 glini sono risultati'ultimi nell'Unione europea per l'uso di,con 74% di 'connessi' contro una media dell'85% nell'Ue. E'quanto emerge dai dati di Eurostat che assegnano la palma di Paese più 'online' alla Danimarca dove a usareè il 98% nella fascia tra i 16 e i 64 anni, davanti a Lussemburgo, Olanda e Gran Bretagna. Glini si connettono asoprattutto per le mail (57%), per guardare i video (52%) e per andare sui social (46%). Dopo di noi greci,romeni,bulgari.(Di venerdì 25 gennaio 2019)