I gemelli rapinatori protetti dal loro Dna | “È troppo simile | difficile distinguerli

ilfattoquotidiano

: I gemelli rapinatori protetti dal dna. “È troppo simile dobbiamo assolverli” [news aggiornata alle 08:12] - repubblica : I gemelli rapinatori protetti dal dna. “È troppo simile dobbiamo assolverli” [news aggiornata alle 08:12] - madliber : Come in un racconto di Agatha Christie I gemelli rapinatori protetti dal dna. “è troppo simile dobbiamo assolverl… - FraCalderoni : I gemelli rapinatori protetti dal dna. “è troppo simile dobbiamo assolverli” -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Li chiamano i “Lupin” e già dal soprannome si capisce in cosa sono abili. Sono Eduard ed Edmond Trushi, due fratelli con un pedigree criminale degno del ben più noto Arsenio Lupin. E nessun Zenigata è mai riuscito ad acciuffarli. Sì, perché lacaratteristica principale, quella di essere due gocce d’acqua, impedisce a qualunque giudice di condannarli, come successo mercoledì scorso a Verona. Trentaquattro anni, residenti a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, iTrushi, di origine albanese, agiscono in sinergia, sfuggendo anche al Ris, come riporta La Repubblica.I due iniziano a farsi notare una notte di quattro anni fa in Friuli. Nelle campagne di Porcia, in provincia di Udine, una Mercedes Classe A sfreccia a tutta velocità inseguita da una gazzella dei carabinieri. Prima di essere braccato, il conducente abbandona la macchina e ...