Anticipazioni Il Segreto dal 27 gennaio al 1° febbraio | Francisca chiede aiuto

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : un Promo annuncia il ritorno di Francisca Montenegro : Dopo sei mesi di assenza la Dark Lady torna a Punte Viejo e bastano pochi frame per capire che è più forte e pericolosa di prima.

Il Paradiso delle signore Anticipazioni : FEDERICO svela il suo segreto a… : Non solo matrimoni falliti in casa Cattaneo: anche i problemi degli uomini della famiglia risultano sempre più complessi! Non a caso, dunque, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci informano dei nuovi sviluppi riguardanti Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) e il figlio FEDERICO (Alessandro Fella). Procedendo con ordine, abbiamo visto come l’arrivo del marito di Clelia Calligaris (Enrica Pintore) a Milano non preannunci nulla di ...

Il Segreto Anticipazioni venerdì 25 gennaio 2019 : Julieta sospettosa di Prudencio : I racconti dell'Ortega sono contraddittori e l'Uriarte inizia a dubitare della sua estraneità all'assassinio di Saul.

Il Segreto - Anticipazioni : RAIMUNDO caccia JULIETA e SAUL - perché? : La storyline de Il Segreto legata all’apparente morte di SAUL Ortega (Ruben Bernal) sta finalmente per giungere al termine; come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti sull’argomento, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) scoprirà che il suo amato è ancora vivo quando sarà sul punto di assassinare il marito Prudencio (Josè Milan), quest’ultimo identificato come il responsabile della “morte” dello ...

Anticipazioni - Il Segreto : Antolina vuole fuggire in Argentina - Adela aggredita : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le Anticipazioni delle nuove puntate, in onda dal 27 gennaio al 1° febbraio, svelano che Raimundo intensificherà le ricerche su Donna Francisca, scomparsa da molto tempo dalla Casona. Antolina, invece, vorrà abbandonare Puente Viejo, mentre Adela verrà malmenata. Il Segreto: Raimundo alla ricerca di Donna Francisca Antolina ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta si allea con Mesia - Elsa disperata : Appuntamento con le Anticipazioni settimanali della soap Il Segreto e relative alle puntate in onda dal 27 gennaio al 1 febbraio 2019. Come di consueto la telenovela ideata da Aurora Guerra ci terrà compagnia tutti i pomeriggi a partire dalle 16,20: appuntamento serale invece su rete 4 il martedì in prima serata. Molte le novità e i colpi di scena che interesseranno i protagonisti di Puente Viejo nell'ultima settimana di gennaio, prima tra ...

Il segreto Anticipazioni : HIPOLITO e GRACIA escono di scena (per un po’) : Vi abbiamo parlato di recente di un viaggio che a Il segreto farà presto Tiburcio Comino (Cesar Capillar): l’uomo, in seguito a una trasferta di sua moglie Dolores (Maribell Ripoll), cadrà in depressione e finirà per recarsi a Londra intenzionato a imbarcarsi poi su un transatlantico con destinazione Cina. Il segreto anticipazioni: DOLORES non trova più TIBURCIO, che fine ha fatto? Ma Tiburcio, la cui assenza durerà peraltro pochissime ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Julieta si concede a Fernando in cambio dell'assassino di Saul : La Uriarte accetterà di scendere a patti con Fernando in cambio di informazioni sul responsabile della tragica morte di Saul.

Il Segreto Anticipazioni giovedì 24 gennaio 2019 : Leticia - l'amica di Adela - ha un incidente : Mentre cerca di raggiungere Puente Viejo, l'amica di Adela viene coinvolta in un grave incidente. Carmelo sospetta che sia colpa dello stalker della moglie.

Il Segreto - Anticipazioni settimana prossima : una grande paura : Il Segreto, anticipazioni puntate 28 gennaio-3 febbraio: la scoperta di Isaac Il Segreto continua ad avere successo in Italia: le puntate del pomeriggio su Canale5 e la puntata serale il martedì su Rete4 fanno registrare buoni ascolti. Le anticipazioni de Il Segreto dal 28 gennaio al 3 febbraio svelano che Adela vivrà attimi di terrore. Raimundo è molto preoccupato per Francisca che manca da casa da molto tempo ormai. La lettera che la sua ...

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO - primi problemi nella nuova fattoria : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto comincerà un periodo davvero buio per SEVERO Santacruz (Chico Garcia): come abbiamo già potuto anticipare ai nostri lettori, l’imprenditore perderà ogni suo avere e, proprio per tale ragione, dovrà trovare un nuovo lavoro. La storyline verrà così contraddistinta da una serie di colpi di scena… Il Segreto anticipazioni: SEVERO diventa POVERO!!! Le anticipazioni segnalano che SEVERO confesserà ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : Fernando e Julieta Si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio 2019: Julieta va a letto con Fernando. Raimundo giunge ad un manicomio… Anticipazioni Il Segreto: Julieta seduce Fernando per estorcergli informazioni su Saul Ortega! Raimundo, poi, segue il Mesia e resta sorpreso nel vederlo entrare in un ospedale psichiatrico! Adela è ancora molto grave, mentre Severo, Irene e Carmelo danno la caccia al suo stalker, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019: Leticia, l’amica di Adela, non è mai giunta a Puente Viejo: la donna ha avuto “stranamente” un incidente e ora si trova in ospedale… Carmelo pensa che quello dell’amica di Adela non sia stato un incidente e adesso vuole far avere una scorta a sua moglie… Antolina aspetta un bambino e Isaac è in procinto di scoprire la ...