Vita nello spazio | individuate molecole di glicolonitrile | precursore chiave nel processo

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Shaoshan Zeng, dottoranda presso la Queen Mary University di Londra, e il team di ricercatori da lei guidato, hanno individuato per la prima volta l’esistenza diprebiotiche di(HOCH2CN), per la precisione nel materiale che circonda la stella in formazione IRAS16293-2422 B, distante circa 450 anni luce da noi. La scoperta, importante per lo studio delledi DNA e RNA, è stata realizzata grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimetre Array) in Cile ed è stata appena pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Tra gli autori c’è anche Víctor M. Rivilla, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Arcetri a Firenze con un contratto Marie Skłodowska-Curie, nell’ambito del programma AstroFIt2, e Leonardo Testi, astronomo dell’ESO e ...