Orrore nel cuneese | donna uccisa in paesino con roncola

Villa dell'Orrore con cadavere nel muro : ecco chi è : Si avvicina alla risoluzione il giallo del cadavere, trovato all'interno di un muro, durante i lavori di ristrutturazione in una Villa a Senago nell'hinterland milanese. I carabinieri del comando ...

Napoli - Orrore in ospedale : formiche sul volto di un paziente nel reparto di rianimazione del San Giovanni Bosco : Ancora un caso di formiche in ospedale e ancora al San Giovanni Bosco. Questa volta nel reparto di rianimazione, dove i parenti di un paziente, V. M., hanno riscontrato la presenza degli insetti sul...

Scuola - blitz Nas nelle mense : topi e cibi scaduti - irregolare una su 3. Grillo : film dell'Orrore : cibi scaduti, topi e parassiti: una mensa scolastica su 3 presenta irregolarità. Su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave situazione...

Topi e cibi scaduti : irregolare 1 mensa su 3. Il ministro Grillo : film dell'Orrore nelle scuole : cibi scaduti, Topi e parassiti: una mensa scolastica su 3 presenta irregolarità. Su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave situazione...

Ispezione nelle mense scolastiche - la ministra Grillo parla di 'film dell'Orrore' - : Roma, 14 dic., askanews, - Ispezionate 224 mense nelle scuole di tutta Italia, 81 hanno evidenziato irregolarità, tra queste 7 presentavano una grave situazione igienico-strutturale e ne è stata ...

Orrore in autostrada : investe uomo e si trova la testa incastrata nell'auto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Orrore in autostrada: investe ...

Filippo Facci - l'Orrore nel campo rom di Foggia : vendono i figli per 28mila euro : Erano sole al mondo e nessuno reclamava la loro scomparsa, anche perché la famiglia le privava di documenti oltreché di cellulari. La prassi prevedeva appunto che le minorenni si prostituissero e che ...

Orrore a Milano : viene stuprata nella discoteca degli immigrati : Il locale è ben noto alle forze dell'ordine e in passato ha già creato alcuni problemi. nella "discoteca per stranieri" chiamata "Al Jazeera", frequentata soprattutto da immigrati, nel 2016 scoppiò una violenta rissa che si concluse con due fratelli marocchini accoltellati. In quell'occasione, scrive MilanoToday, il "marito della titolare e un buttafuori" furono "arrestati con l'accusa di duplice tentato omicidio". E quando gli agenti si ...

Usa - Orrore in casa : mamma uccide il figlio di 5 anni - lo decapita e lo getta nel bidone : La scoperta shock da parte del padre del piccolo e marito della donna che, rientrato a casa, non ha visto il figlio e si è messo a cercarlo. Il bambino era stato avvolto in una busta di plastica nera e gettato nel bidone della spazzatura in garage. La donna, arrestata, soffre di una grave depressione che l'aveva spinta anche al suicidio.Continua a leggere

Orrore nel Lazio : rubavano cani e con bisturi improvvisati cambiavano i microchip per rivenderli : rubavano cani e con dei bisturi improvvisati cambiavano i loro microchip per rivenderli. I carabinieri hanno scoperto un traffico illegale di cani e armi vicino Roma. I militari della compagnia di Civitavecchia hanno denunciato tre persone per traffico di cani rubati, ricettazione, maltrattamenti, detenzione abusiva di armi e di munizionamento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Cerveteri, i tre malviventi commissionavano i furti di ...

Orrore in un ostello di Firenze : strangola la fidanzata - poi si costituisce nella hall : Ancora un femminicidio alla vigilia della giornata nazionale contro la violenza sulle donne . L'odierna cronaca ci porta all'interno di un ostello di Firenze dove un fidanzato ha strangolato la compagna per poi autodenunciarsi. Tragedia a Firenze: uccide la fidanzata in un ostello Purtroppo si fa ...

Monza - 3 pusher 18enni torturati con la roulette russa/ Mezzago - Orrore nel box per una partita di droga - IlSussidiario.net : Monza, 3 pusher torturati con la roulette russa: avevano rubato droga alla banda: tre ore di terrore sequestrati in un garage, salvati dai carabinieri.

Orrore nel calcio dilettantistico - morto un giovane calciatore del Martina Franca : il fratellino lo trova nel garage : Fabiano Colucci è stato trovato senza vita dal fratellino nel garage, un fulmine a ciel sereno per il Martina Franca che ha chiesto il rinvio della propria gara alla Lega Un lutto tremendo, una notizia pazzesca che getta nello sconforto l’intero mondo del calcio dilettantistico. Fabiano Colucci, giovane calciatore di appena 19 anni, è stato trovato morto dal fratellino nel garage della sua abitazione. Un fulmine a ciel sereno non ...