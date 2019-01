Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One

Huawei presenta il chip 5G e annuncia lo smartphone flessibile : (foto: Mark Perna) Pechino – Si chiama Balong 5000 ed è un piccolo tassello della rivoluzione tecnologica in atto, quella del 5G. Balong 5000 è infatti il chip modem che Huawei ha presentato a Pechino: il modulo che permetterà ai suoi telefoni e dispositivi smart di inseguire la velocita delle nuove reti: supersonica, se si pensa che in condizioni ideali potrebbero raggiungere il picco di 20 gb al secondo. Il Balong 5000 sarà infatti il ...

5G - Huawei annuncia l’arrivo di uno smartphone pieghevole e superveloce : “Al Mobile World Congress di Barcellona presenteremo uno smartphone pieghevole e 5G”. È con questa notizia bomba per il mondo della tecnologia che Richard Yu, CEO del Consumer Business Group di Huawei, conclude la conferenza stampa sul 5G che si è tenuta il 24 gennaio a Pechino. L’aspetto del supertelfono – che unirà in un unico dispositivo le due tecnologie più attese del momento – sarà quello di un normale smartphone, racconta il ...

Annunciata in Cina la versione smart di Huawei Panoramic Camera a poco meno di 40 euro : Oggi Huawei ha annunciato ufficialmente in Cina la versione smart della fotoCamera Panoramica Huawei Panoramic Camera a un prezzo di 299 yuan, che corrispondono a circa 39 euro al cambio attuale. Rispetto all'originale, questa versione smart è dotata di un motore rotativo incorporato in grado di controllare la direzione della fotoCamera in su, giù, sinistra e destra per inquadrare tutto ciò che desiderate, inoltre può identificare in modo ...

CES 2019 : Huawei annuncia Matebook 13 con processori di ottava generazione : In occasione del CES 2019, Huawei ha ampliato ulteriormente la sua gamma di PC con Windows 10 annunciando il nuovo Matebook 13 in grado di presentarsi al mercato come un interessante laptop dalla ottima qualità costruttiva. Le dimensioni sono una caratteristica da non sottovalutare in questo device dato che ha uno spessore di appena 4,4 millimetri e le cornici dello schermo sono state ottimizzate per garantire un rapporto screen-to-body pari ...

Huawei annuncia di bloccare i launcher di terze parti su EMUI 9 in Cina : Huawei blocca i launcher di terze parti sui dispositivi con EMUI 9 cinese per evitare che gli utenti installino launcher pieni di malware e pubblicità o che i venditori cinesi installino dei launcher EMUI falsi. L'articolo Huawei annuncia di bloccare i launcher di terze parti su EMUI 9 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Bel colpo di coda per Huawei P9 : preannunciata una patch con 11 apprezzabili novità : C'è uno smartphone che, nonostante sia stato lanciato sul mercato più di due anni fa, continua ad essere molto apprezzato qui in Italia, considerando la diffusione di Huawei P9. Come tutti sanno, gli aggiornamenti a nuove versioni del sistema operativo Android sono stati ormai arrestati per questa serie, nonostante il comparto hardware sulla carta sia assolutamente in grado di sostenere il peso di un upgrade del genere. Archiviata ormai questa ...

CES 2019 : Huawei annuncia Matebook 13 con processori di ottava generazione : In occasione del CES 2019, Huawei ha ampliato ulteriormente la sua gamma di PC con Windows 10 annunciando il nuovo Matebook 13 in grado di presentarsi al mercato come un interessante laptop dalla ottima qualità costruttiva. Le dimensioni sono una caratteristica da non sottovalutare in questo device dato che ha uno spessore di appena 4,4 millimetri e le cornici dello schermo sono state ottimizzate per garantire un rapporto screen-to-body pari ...

Annunciati Huawei Mate 20 Pro e Nova 4 Commemorative Edition per festeggiare il record dei 200 milioni di smartphone spediti nel 2018 : Huawei per celebrare il raggiungimento dei 200 milioni di smartphone spediti ha annunciato le edizioni Commemorative di Huawei Mate 20 Pro e Nova 4 L'articolo Annunciati Huawei Mate 20 Pro e Nova 4 Commemorative Edition per festeggiare il record dei 200 milioni di smartphone spediti nel 2018 proviene da TuttoAndroid.