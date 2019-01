Giornata della Memoria 2019 | iniziative ed eventi in Italia

Giornata della memoria - Mattarella : «Antisemitismo e razzismo un veleno che si insinua nella società» : ROMA 'Auschwitz, il più grande e più letale dei campi di sterminio -con le sue grida, il suo sangue, il suo fumo acre, i suoi pianti e la sua disperazione, la brutalità dei carnefici- è stato spesso, ...

Giornata della Memoria - il ricordo delle vittime dell'Olocausto - : La data è stata scelta dall'Onu nel 2005 per commemorare le persone uccise nello sterminio attuato dalla Germania nazista nei confronti delle categorie considerate "indesiderabili" come ebrei, ...

Giornata della Memoria - Mattarella : minoranze razziste sempre più allo scoperto : Nella Giornata della Memoria il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda il dramma della Shoah sottolineando che «quel male alberga nascosto, come un virus micidiale, nei bassifondi della...

Merano - Giornata della Memoria : 'l'antisemitismo viaggia in rete' : Merano. «L'antisemitismo, come l'odio razziale, viaggiano su internet e nei social media. Chiunque può dire le cose più orrende e stupide, è un fenomeno inarrestabile. Solo l'educazione dei giovani ...

Il 27 gennaio la Giornata della Memoria : alla scoperta del sentiero che condusse alcuni ebrei alla salvezza verso la Svizzera : Sabato e Domenica grandi eventi, grandi escursioni anche in ricordo dell’olocausto ma anche per raccontare tutto il territorio italiano. Con le Guide Ambientali Escursionistiche “si potranno ammirare i fossili di Besano ed entrale nel Museo di Paleontologia. A Besano, in provincia di Varese c’è un sito paleontologico straordinario. Le Guide Ambientali Escursionistiche dell’AIGAE condurranno nei luoghi di ritrovamento del sito UNESCO Monte ...

Giornata della Memoria - a Napoli in scena “Lo sguardo oltre il fango”. L’autore : “Importante parlare della Shoah” : Un numero di riconoscimento e un destino che sembra già scritto. Ziva ha undici anni quando diventa prigioniera di un campo di concentramento. Addosso due uniche ‘colpe’: essere polacca ed essere ebrea. Lì incontrerà, instaurando con lui un dialogo profondo, Peter, coetaneo figlio di un comandante nazista, direttore del campo. Un’amicizia che le cambierà la vita, fino a farle “vedere oltre il fango”. È la trama del dramma musicale che giovedì 24 ...

Giornata della Memoria - Mattarella : «Auschwitz è un virus micidiale pronto a risvegliarsi» : ... ha citato di falsi protocolli dei Savi di Sion, confezionati da agenti russi un secolo fa, per screditare le osservazioni del Fondo monetario internazionale sulla stabilità dell'economia italiana. «...

Mattarella celebra la Giornata della memoria : "No alla riproposizione di falsi documenti contro gli ebrei" : "La riproposizione di simboli, linguaggi, riferimenti pseudo culturali, di vecchi e screditati falsi documenti, basati su ridicole teorie di cospirazione, sono segni di un passato che non deve in alcuna forma tornare e richiedono la nostra più ferma e decisa reazione", ha detto il presidente della Repubblica intervenendo alla cerimonia del Giorno della memoria al Quirinale. Le parole di Mattarella arrivano pochi giorni dopo il tweet con ...

Roma - choc al cinema : invasione di topi durante la proiezione per la Giornata della memoria - evacuati 700 studenti : Erano andati al cinema Barberini per celebrare la giornata della memoria, 700 alunni tra i 13 e i 16 anni, accompagnati dagli insegnanti; è stata sicuramente una giornata che non...