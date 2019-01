Borsa Tokyo | apertura in calo | -0 | 51%

Borsa - Tokyo apre in ribasso dello 0 - 51% : 02.02 La Borsa di Tokyo inizia la seduta all' insegna della cautela, malgrado i segnali di ripresa a Wall Street, con gli investitori che guardano a sviluppi favorevoli dai negoziati sul commercio internazionale tra Cina e Usa, al momento in fase di stallo. L'indice Nikkei fa segnare un ribasso dello 0,51%, a quota 20.489,07, con una perdita di 104 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta a un livello di 109,40 sul dollaro, e a 124,60 sulla ...

Borsa : Asia contrastata - Tokyo -0 - 14% : ANSA, - MILANO, 23 GEN - Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico dopo il flop di Wall Street. In attesa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi previsti per la settimana prossima, ...

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 82% - : ANSA, - Tokyo, 23 GEN - Aumentano i timori di un rallentamento dell'economia globale, mentre sorgono nuove incomprensioni nei negoziati sul commercio tra Cina-Usa, secondo quanto riporta il Financial Times: la Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in ribasso dello 0,...

Borsa Tokyo : chiude in lieve calo - Nikkei -0 - 14% : La Borsa di Tokyo chiude in lieve calo, recuperando nel finale da una perdita più consistente. L'indice Nikkei arretra dello 0,14% a 20.593,72 punti.

Borsa - Tokyo apre in calo dello 0 - 8% : 03.08 Apertura in calo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei segna -0,8% a 20.457,77 punti. Negativo anche il Topix, a -0,69% a quota 1.545,69.

Borsa Tokyo - apertura poco variata +0 - 19% : ANSA, - Tokyo, 22 GEN - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna della cautela dopo il ridimensionamento della stime di crescita dell'economia da parte del Fondo monetario internazionale, mentre il mercato attende indicazioni dai negoziati per la Brexit e le negoziazioni sul commercio tra Cina e Usa. L'indice Nikkei fa segnare una ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo dello 0 - 19% : 02.08 La Borsa di Tokyo parte in lieve rialzo dello 0,19% con l'indice Nikkei che nelle prime battute sale a 20.759,08 punti. Cautela tra gli investitori per i timori legati alla Brexit e allo shutdown negli Usa.

Borsa Tokyo - apertura in rialzo - +0 - 81% - : ANSA, - Tokyo, 21 GEN - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno più, in attesa dei dati della crescita del Pil in Cina, e maggiori dettagli dalle negoziazioni sul commercio ...

Borsa Tokyo - chiusura in rialzo - +1 - 29% - : ANSA, - Tokyo, 18 GEN - La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in progressivo rialzo, con gli investitori che anticipano sostanziali progressi nelle trattative in corso tra le ...

Tokyo - Borsa positiva : Nikkei +0 - 27 : 1.53 La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni dell'ultimo giorno della settimana lavorativa con il segno più in scia alla chiusura positiva di Wall Street, grazie a un report che ha portato ottimismo sulle tensioni commerciali tra Usa e Cina. L'indice Nikkei 225ha fatto segnare in avvio di contrattazioni un +0,27%. Stesso dato, sempre in positivo, anche per l'indice Topix.

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 47% - : ANSA, - Tokyo, 17 GEN - La Borsa di Tokyo comincia gli scambi in positivo, in scia ai buoni risultati dal settore finanziario Usa nella stagione delle trimestrali, e dopo il superamento del voto di ...

