Bambino caduto nel pozzo in Spagna | i minatori si calano nel tunnel parallelo | dovranno

Spagna - Bambino caduto nel pozzo/ Ultime notizie - Julen dista solo 4 metri : si scava il tunnel orizzontale : Spagna, bambino caduto nel pozzo/ Ultime notizie, Julen dista solo 4 metri: si scava il tunnel orizzontale, l'ultimo step prima del recupero

Spagna - Bambino caduto nel pozzo : l'ultimo pericolosissimo tratto è da scavare a mano : Potrebbe essere morto poco dopo la caduta nel pozzo, ma potrebbe anche essere miracolosamente sopravvissuto in condizioni estreme, forse a 80 metri di profondità. Un miracolo a cui in tanti, dai genitori ai soccorritori, ancora vogliono ancora credere, anche se la speranza è ridotta ai minimi termini. Sono trascorsi dieci giorni da quando il piccolo Julen Rossello, un bambino spagnolo di due anni e mezzo, è caduto in un pozzo che è un inganno e ...

Julen - aperta una inchiesta sul caso del Bambino caduto nel pozzo : il salvataggio si complica : La vicenda di Julen, il bambino caduto in un pozzo a Totalan, nei pressi della località spagnola di Malaga, si svolgerà anche in tribunale. Il giudice del tribunale di Malaga ha aperto un’inchiesta ufficiale per individuare delle responsabilità su chi abbia realizzato il pozzo, che pare sia stato scavato soltanto nello scorso mese di dicembre. Pare che questa sia una pratica alquanto diffusa in quella parte dell’Andalusia, regione che ...

Spagna - Bambino caduto nel pozzo : terminato il tunnel parallelo - : Il piccolo Julen è intrappolato da domenica 13 gennaio e i soccorritori lavorano senza sosta per cercare di raggiungerlo. Ora inizieranno a scavare la galleria orizzontale per raggiungere il bambino, ...

Bambino caduto nel pozzo : neanche oggi sarà raggiunto : Madrid, 21 gen., askanews, - neanche oggi sarà possibie raggiungere il piccolo Julen Rosell, il bimbo spagnolo di due anni caduto il 13 gennaio in un pozzo stretto e profondo, nei pressi di Malaga, ...

In Spagna si sta scavando per raggiungere il Bambino caduto in un pozzo : Più di metà del tunnel verticale per arrivare al fondo del pozzo è stato completato, ma non si sa se il bambino sia vivo

Julen - scavata più della metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto il Bambino : In Spagna, è stata scavata più di metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto Julen, il piccolo di 2 anni, precipitato nelle viscere della terra ormai una settimana fa.Fonti dei soccorritori, che da giorni lavorano senza sosta nonostante si siano ridotte al lumicino le speranze di ritrovare il bimbo ancora in vita, hanno reso noto che, alle 07:00 di stamane, erano stati scavati 33 dei 60 metri del tunnel. ...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - ultime notizie : a Malaga le speranze si affievoliscono - Sky TG24 - : Dopo cinque giorni, sono sempre più ridotte le possibilità di trovare in vita il piccolo Julen a causa delle complicazioni nelle operazioni di salvataggio. Sospeso il tentativo di realizzazione di un ...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - ultime notizie : robot sonda arrivato a 80 metri - Sky TG24 - : Ricerche senza sosta per localizzare il piccolo di due anni e mezzo precipitato il 13 gennaio in un buco nel terreno, profondo 107 metri, vicino Malaga. L'apparecchio dei soccorritori procede molto ...

Nessun segno di vita dal Bambino caduto nel pozzo. Nel 2017 i genitori persero un altro figlio : Le squadre dei soccorsi continuano a lavorare senza sosta per salvare il piccolo Yulen, il bimbo di due anni e mezzo caduto domenica pomeriggio in un pozzo di prospezione - profondo 110 metri e largo 25 centimetri - a Totalan, vicino Malaga.Sono impegnati nelle operazioni oltre 100 persone fra vigili del fuoco, protezione civile e guardia civile: da ieri notte - riporta La Vanguardia - un potente estrattore viene impiegato per liberare il pozzo ...

Le ricerche per il Bambino caduto in un pozzo in Spagna : Si trova a diverse decine di metri di profondità, in un buco largo 25 centimetri: i soccorritori potrebbero scavare un altro buco per provare a raggiungerlo

In Spagna un Bambino di 2 anni è caduto in un pozzo profondo 100 metri e largo 25 centimetri : Domenica pomeriggio un bambino spagnolo di due anni di nome Yulen è caduto in un pozzo profondo 110 centimetri e largo 25 centimetri mentre si trovava in giro con la sua famiglia a Totalán, in provincia di Malaga. Più di