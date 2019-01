: Ultim'ora #Venezuela, ampio appoggio a Guaido' - Cyber_Feed : Ultim'ora #Venezuela, ampio appoggio a Guaido' - TelevideoRai101 : Venezuela, ampio appoggio a Guaido' -

Caos indopo che il leader dell'opposizione e capo del Parlamento Juan' si è autoproclamato presidente ad interim, disconoscendo il gogoverno Maduro e rivolgendo un appello alle forze armate per "ristabilire la Costituzione" nel Paese sudamericano. Manifestazioni e scontri. Almeno 5 i morti.Casa Bianca e Canada hanno subito riconosciuto' come Presidente, e sucessivamente anche Brasile, Colombia,Perù,Costa Rica e Paraguay lo hanno fatto in una dichiarazione da Davos. Il Messico invece appoggia Maduro.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)