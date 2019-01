Robot umanoidi pronti a entrare in corsia | al via sperimentazione di almeno due anni a

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Gireranno tra le corsie, controlleranno le stanze, avvertendo i medici in caso di emergenze con i pazienti, oppure dialogheranno con gli ospiti, accompagnandoli a fare esami. Sono Pepper e R1, i dueche hanno da poco finito un ‘tirocinio’ e che ora si preparano aanche in altri ospedali italiani.Per oltre due mesi, fra ottobre e novembre, i bot sono stati testati alla struttura sanitaria Casa Sollievo della Sofferenza di San GiovRotondo, in provincia di Foggia. Così mentre Pepper monitorava i malati, chiamando i medici in caso di bisogno, come ad esempio se il paziente cadeva dal letto o in bagno, R1 li assisteva nella loro routine quotidiana, dalla sveglia mattutina fino all’ora delle terapie. Glihanno superato a pieni voti il test e ora inizieranno la seconda fase della loro ‘formazione’: unadi 2-3 ...