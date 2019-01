Noi tosapecore siamo diventati una specie in via d' estinzione

ilgiornale

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La macchinetta tosatrice ce l'ha tatuata dietro la spalla sinistra. Non lo abbandona mai. È un apparecchio vagamente inquietante a vederlo, un pettine nero sormontato da due rasoi azionati a motore. Acciaio scuro, l'immagine è quella di uno strumento dark, inadatto alla morbida lana bianca di un animale mansueto e paziente come la pecora. Paolo Antonietti detto Pipetz invece è un ragazzo solare, aperto, che non teme di sgobbare. E di sudore per fare il suo mestiere bisogna spremerne parecchio. Antonietti, 36 anni, è uno degli ultimid'Italia. Per nove mesi all'anno fa il pavimentista nella ditta di famiglia a Rossa, una località dell'alta Valsesia, in provincia di Vercelli. Ci si arriva per una strada stretta che risale un pendio scosceso coperto di verde. Nel comune vivono appena 182 persone. Ma per tre mesi, durante la primavera, Antonietti abbraccia uno dei mestieri più ...