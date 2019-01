Maltempo | problemi nel Senese per ghiaccio e neve

Maltempo Balcani : la neve crea problemi in Montenegro e Bosnia : Abbondanti nevicate hanno creato oggi nuovi disagi e problemi alla circolazione nella regione Balcanica, in particolare in Montenegro e Bosnia-Erzegovina. La neve e il ghiaccio sono stati all’origine anche di diversi incidenti stradali, compresi due autobus usciti di strada in Bosnia-Erzegovina con il ferimento di numerose persone. L’aeroporto di Podgorica, la capitale montenegrina, è rimasto aperto a fasi alterne con parecchi voli ...

Maltempo in Valle d’Aosta : vento forte - problemi a impianti : Forti raffiche di vento si registrano in queste ore in Valle d’Aosta: annullato a Cervinia lo spettacolo di fuochi artificiali e la fiaccolata prevista per oggi, dopo il rinvio deciso il 30 dicembre. A Cime Bianche si sono registrati picchi di 53 km/h in base ai dati rilevati dal Centro funzionale regionale. Alcuni impianti sono temporaneamente chiusi (comprensorio del Monterosa ski, al colle di Frachey e al colle Sarezz). L’ufficio ...