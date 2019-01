L' economia Usa non è più fuoriclasse

economia mondiale - i Paesi con il PIL maggiore nel 2030 - USA solo terzi : Economia mondiale, i Paesi con il PIL maggiore nel 2030, USA solo terzi Si tratta di una elaborazione di Visual Capitalist su una analisi della banca d’affari londinese Standard Chartered. L’obiettivo è provare a immaginare come sarà la classifica del PIL mondiale (aggiustato per il valore d’acquisto) nel 2030. Negli ultimi anni la globalizzazione e la rapida crescita dei Paesi emergenti ha cambiato le gerarchie ...

Christine Lagarde : "Shutdown prolungato non fa bene all'economia Usa" : Lo shutdown prolungato non è un bene per l'economia statunitense. Così Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo monetario internazionale intervistata dalla Cnbc a Davos in occasione del World Economic Forum.

L'incertezza è l'unico problema dell'economia Usa : Una dichiarazione che nacque all'indomani dell'ultima decisione della banca centrale statunitense di rialzare i tassi di interesse, politica da sempre invisa al presidente Trump. La view del FMI Ma l'...

economia : Veron - Bruegel - al 'Corriere della Sera' - a preoccupare è lo scontro Usa-Cina e tutti quei Btp nella pancia delle banche : Roma, 22 gen 09:34 - , Agenzia Nova, - Il vero rischio globale è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, e la prospettiva di un decoupling della Cina, cioè il tentativo... , Res,

Due anni di Trump tra le polemiche ma l'economia Usa vola nonostante lo shutdown : l'economia va, vola. nonostante il trentesimo giorno consecutivo di shutdown e le relative ripercussioni destinate a frenare la corsa di gennaio, il prodotto interno lordo ha sforato la soglia dei 20 ...

USA - Beige Book : economia cresciuta a un passo tra "modesto" e "moderato" : ... dell'incertezza sull'impatto dei dazi, del calo dei prezzi dell'energia, dell'aumento dei costi dei prestiti e dell'incertezza politica. Nella maggior parte dei distretti, si è registrato un aumento ...

Shutdown - la Casa Bianca raddoppia le stime di perdita per l'economia Usa : Uno scenario che avvicina ancora di più il rischio di una recessione per la prima economia mondiale nel 2019. Lo scorso anno la crescita del Pil nel primo trimestre era stata del 2,2 per cento. la ...

Standard Chartered - Usa non sarà più la maggiore economia già nel 2020 : Gli Stati Uniti perderanno il primato di economia più grande al mondo, e accadrà già l'anno prossimo. Sono queste le stime della banca britannica Standard Chartered , che effettuano questa previsione tenendo conto di una combinazione fra la ...

Perché il rapporto sull'andamento dell'economia Usa aiuta Trump in due sfide cruciali : Che le politiche di Trump nel suo primo biennio abbiano fatto benissimo all'economia reale USA emerge pure dal confronto del livello raggiunto in dicembre " 312 mila - rispetto alla media dei nuovi ...

Borse - il 2019 inizia ora : focus su trattative Usa-Cina - verbali Bce ed economia tedesca : Milano risulta tra i listini migliori, +2,8% il Ftse Italia All Share, nonostante la cronaca del commissariamento di Carige che ha pesato sui titoli finanziari. Il comparto bancario, infine, ha ...

Borse - il 2019 inizia ora : focus su trattative Usa-Cina - verbali Bce ed economia tedesca : Dopo il tonfo di Apple sui minori consumi cinesi si guarda allo sviluppo della guerra dei dazi. Tra i fatti di rilevo, i dati macro dell’industria in Germania e gli indizi sulle mosse della Banca centrale europea contenuti nei verbali dell’ultimo comitato monetario...

Usa - Trump in difficoltà sull’economia Usa lo shutdown : “Avanti per anni”. E pensa a stato di emergenza per finanziare il Muro : Uno shutdown che potrebbe durare “mesi, persino anni”. Donald Trump conferma quanto il senatore democratico Charles Schumer aveva detto dopo l’ennesimo incontro infruttuoso alla Casa Bianca. Il presidente è pronto a tenere (parzialmente) chiuso il governo federale a tempo indefinito. O almeno, sino a quando i democratici non acconsentiranno alla sua richiesta di introdurre nel nuovo bilancio federale una misura di finanziamento del Muro con il ...

Trump fa volare l'economia Usa : creati 2 - 6 milioni di posti di lavoro : A rendere noti i dati dell'economia americana, il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti che ricorda come a dicembre 2018, le aziende Usa hanno assunto più del previsto. Come scrive Tgcom24 , ' ...