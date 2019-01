Il robot entra in corsia e aiuta a fare la diagnosi

Il robot entra in corsia - al via la sperimentazione in ospedale : Grazie alla collaborazione tra l’Istituto Italiano di Tecnologia e il laboratorio di ricerca di Konica Minolta è stato avviato un progetto di robot ica alla Casa Sollievo della Sofferenza. Per aiutare medici, infermieri e pazienti

Giappone : Toyota vuole fare entrare un robot in ogni casa : Il colosso Toyota punta ad installare un robot in ogni casa: lo ha rivelato l’agenzia Bloomberg, secondo la quale, Toyota nel futuro progetta di fare uscire i robot dalle fabbriche e farli diventare oggetti d’uso comune nelle case. L’obiettivo è appunto trasformare i robot in elettrodomestici in grado di aiutare le persone nelle faccende domestiche e anche di offrire compagnia, in una società (quella Giapponese) dove un quarto ...