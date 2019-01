DiMartedì | scontro tra Alessandro Sallusti e Antonio Maria Rinaldi sul reddito di

liberoquotidiano

: RT @FrancescoCoccoT: Ma per distogliere l'attenzione dalla nomina di #LinoBanfi all'#Unesco che è un modo per far dimenticare il tweet di #… - bb91687509 : RT @FrancescoCoccoT: Ma per distogliere l'attenzione dalla nomina di #LinoBanfi all'#Unesco che è un modo per far dimenticare il tweet di #… - MFacciamorete : RT @FrancescoCoccoT: Ma per distogliere l'attenzione dalla nomina di #LinoBanfi all'#Unesco che è un modo per far dimenticare il tweet di #… - blossomgoods : RT @FrancescoCoccoT: Ma per distogliere l'attenzione dalla nomina di #LinoBanfi all'#Unesco che è un modo per far dimenticare il tweet di #… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) "Sarei felice se venisse dato ildi cittadinanza a chi non ce l'ha ma temo che sarà dato a chi lavora in nero"., ospite a, su La7, critica la misura contenuta nel decreto fortemente voluta dal Movimento 5 stelle: "Sì ci saranno i controlli ma, si sa, siamo in it