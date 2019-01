Conte e Tria attesi a Davos

Il gran giorno di Conte - Luigi & Matteo. Ma reddito e pensioni avranno un "rubinetto" - regolato da Tria. Assente non per caso : E poi, se ci saranno più ingressi nel mondo del lavoro, ci saranno anche più soldi" aggiunge Salvini. Più Pil, più contributi. Sarebbe stato utile sentire su questo il ministro Tria. Peccato che non ...

Manovra - in corso vertice Conte-Salvini-Di Maio. Presente anche Tria : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'industria crolla - ma Giuseppe Conte si consola. Il commento di Polillo : Questi i dati reali che non appartengono al meraviglioso mondo dei 5 Stelle. Ma se fossero state vere le preoccupazioni del presidente del Consiglio, non si sarebbe impegnato nel lungo braccio di ...

Autonomia Veneto e Lombardia - De Luca scrive a Conte : 'Incontriamoci - unità nazionale a rischio' : Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la richiesta formale di un incontro nell'ambito del procedimento ...

Carige - Conte-Tria seguono da vicino situazione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte e Tria : soddisfatti - è quella che tutti abbiamo voluto : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha sottolineato: "La Manovra approvata dal Parlamento è quella che tutti abbiamo voluto".

Giuseppe Conte - lo sfregio di Giovanni Tria al premier : cosa c'è dietro al rinvio del voto sulla manovra : Il via libera del Senato alla manovra , come è noto, è stato rinviato: doveva arrivare nella notte tra venerdì e sabato, è stato rimandato al primo pomeriggio dello stesso sabato. Un altro slittamento ...

Politica - il pagellone 2018 : bocciati Renzi - Fico e Toninelli. Promossi Salvini - Conte e Tria : Il 2018 è stato l'anno dei mondiali nel calcio e delle elezioni legislative nel mondo della Politica. Per entrambi gli ambiti l'evento per antonomasia. E se i risultati del Pallone...

Conte in Senato tra Tria e Moavero per l'informativa sul negoziato con l'Europa. I vice premier si defilano : Non ci sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi accanto al premier Giuseppe Conte quando prende la parola in Senato per l'informativa sull'esito del negoziato con la Commissione Europea sulla manovra."Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi, di maggioranza e di opposizione, per la comprensione di questi giorni durante i quali l'iter della manovra ...

Giuseppe Conte e Giovanni Tria - il clamoroso sospetto sullo 'sgambetto' del ministro : La verità, però, è che i veleni tra premier e ministro dell'Economia stanno andando avanti da settimane. Palazzo Chigi, scrive il Messaggero , accusa il titolare di via XX Settembre di 'eccessiva ...

Giuseppe Conte - il retroscena : telefonata di fuoco con Bruxelles - poi la rabbia su Giovanni Tria : La verità è che Conte è furioso con i tecnici del ministro dell'Economia Giovanni Tria , lo staff del premier fa sapere ufficiosamente: 'Si mette a rischio veramente il negoziato, non sappiamo se c'...

Manovra - intesa Italia-Ue/ Governo - inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria : Manovra Economica, 'trovato l'accordo con Ue': Moscovici 'lavorato giorno e notte col Governo Conte' . inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria

Giuseppe Conte smentisce Giovanni Tria e Luigi Di Maio : 'Manovra - accordo con l'Ue? Serve prudenza' : Ci mancava solo il fuoco amico. Giuseppe Conte è costretto a frenare le indiscrezioni provenienti dal Ministero dell'Economia su un 'accordo concluso' tra il governo e la Commissione Ue sulla manovra con deficit al 2,04% . Anche il vicepremier Luigi Di Maio si è detto 'molto fiducioso', ma la verità è che le ...

Manovra - Commissione ancora ferma. Pd : “Conte e Tria vengano a riferire oppure occuperemo il Senato” : Il testo della Manovra ancora non si vede al Senato e la Commissione Bilancio resta ferma. Dopo che la seduta, prevista alle 9.30, è stata posticipata alle ore 12, è cominciata la protesta delle opposizioni che, al termine di una lunga riunione dei capigruppo con il presidente, Daniele Pesco, hanno chiesto un intervento del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “Facciamo tutti il tifo per il nostro Paese ma è indispensabile che il ...