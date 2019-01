Brunello Cucinelli | prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

finanza.lastampa

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Brillante rialzo per il re del cachemire , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,28%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendlinedi ...