WhatsApp | utenti in rivolta Addio a una pratica funzione tra le più usate Ma forse è

WhatsApp : ecco l’ultimo messaggio che preoccupa gli utenti : Le truffe su WhatsApp sono una vera e propria piaga sociale. Con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese, WhatsApp è l’applicazione più utilizzata sul proprio smartphone e per questo motivo è diventata lo strumento preferito dagli hacker per diffondere le proprie truffe. Ogni giorno riceviamo almeno un messaggio che tenta di fregarci: in alcuni casi ci offrono un buono sconto da utilizzare in un centro commerciale o ci avvisano che WhatsApp ...

WhatsApp Beta si prepara a ricevere l’autenticazione con impronta digitale : WhatsApp Beta si aggiorna alla versione 2.19.3 e porta nel suo codice un nuovo sistema di autenticazione mediante impronta digitale. L'articolo WhatsApp Beta si prepara a ricevere l’autenticazione con impronta digitale proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - con il 2019 arriva la pubblicità/ Utenti dell'app messaggistica già sul piede di guerra : WhatsApp, con il 2019 arriva la pubblicità. Utenti dell'app messaggistica già sul piede di guerra: ne beneficerà Telegram?

WhatsApp è pronta a introdurre la pubblicità e gli utenti sono già in rivolta : Tradendo quanto promesso dai fondatori originali nel 2012, WhatsApp è pronta a introdurre la pubblicità nella propria app, per iniziare a monetizzare. L'articolo WhatsApp è pronta a introdurre la pubblicità e gli utenti sono già in rivolta proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - nell'upgrade 2019 brutte sorprese per i suoi utenti : arriva la pubblicità : Il prossimo aggiornamento di WhatsApp, il popolare sistema di messaggistica mondiale, ospiterà al suo interno i fastidiosi banner pubblicitari. Questa, la principale novità contenuta nell’upgrade 2019, attualmente in fase di implementazione su tutti i Sistemi Operativi. Gli utenti, come era facile prevedere, sono già sul piede di guerra e pronti a ‘mollare’ la famosa App più frequentata del pianeta. utenti sul piede di guerra: 'Se WhatsApp 2019 ...

No - WhatsApp non sta cancellando i messaggi degli utenti : In questi giorni sta circolando la notizia della cancellazione da parte di WhatsApp delle conversazioni e dei relativi contenuti multimediali degli utenti. La società che fa capo a Facebook in effetti sta apportando delle modifiche al modo in cui questi contenuti vengono salvati in cloud per le versioni Android dell’app, ma la situazione è meno drammatica di come spesso è stata raccontata. L’annuncio innanzitutto risale a metà ...