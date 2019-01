WhatsApp è down in Italia per molti utenti | problemi oggi 22 gennaio

WhatsApp down in molte parti del mondo. C'è anche l'Italia : Il popolare servizio di chat istantanea WhatsApp (di proprietà di Facebook) ha problemi di connessione in molte parti del pianeta a parti re dalle ore 19,17 italiane

Non isolati i problemi con WhatsApp ed il codice errore 805a0193 durante il download : Il messaggio "codice errore 805a0193" pare sia stato visualizzato da diversi utenti italiani tra ieri e oggi 8 dicembre, in riferimento al download dell'ultimo aggiornamento di WhatsApp. Un problema bloccante, che non consente di portare a termine l'operazione e che, al massimo, dopo qualche patema tra riavvii e blocchi, vi consentirà di utilizzare la release precedente. Proviamo dunque ad analizzare meglio la vicenda, in quanto le segnalazioni ...