Se il People' s Vote entra per la prima volta in parlamento

'Lo stallo parlamentare rende probabile il People's Vote' - dice Flinders : Lo notava anche Philip Stephens sul Financial Times di ieri: "In politica, la conoscenza di sé è l'inizio della saggezza. Il primo ministro non può fare niente di buono finché non ammette a sé stessa ...

Sfidare la Brexit con il People’s vote : Milano. Bisognerebbe guardare e riguardare gli interventi di John Bercow alla Camera dei Comuni inglese: lo speaker ripete il suo ormai virale “order” e ogni tanto introduce delle variazioni, come quell’imperdibile “zen, contegno, pazienza” pronunciato mentre Theresa May faceva l’ultimo, disperato,

Il People's Vote è ancora in piazza : " L'accordo portato da May propone delle condizioni peggiorative per il commercio e l'economia rispetto a quelle che abbiamo ora e che continueremmo ad avere restando in Ue e, per ironia della sorte, ...