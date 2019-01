Riscossione del credito tributario da una eredità

fanpage

(Di martedì 22 gennaio 2019) Cassazione 30.5.2018 n. 13639 La responsabilità per il debitodel de cuius presuppone la qualità di erede, con la rinuncia all'il chiamato non risponde del debito, anche in presenza di un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il rinunciante, con l'opposizione alla cartella di pagamento, può far valere la mancata assunzione di responsabilità per il debito