Napoli | Fornals fra le alternative per il dopo Allan

Calciomercato Napoli : preso Pablo Fornals dal Villarreal : Calciomercato Napoli , Fornals / Secondo il ‘Mundo Deportivo’, il Napoli avrebbe concluso l’operazione con il Villarreal per l’arrivo di Pablo Fornals . Il classe ’96 fa parte della Nazionale spagnola Under 21 e sempre secondo il quotidiano spagnolo sarebbe costato al Napoli poco meno di 30 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria e battendo la concorrenza dell’Arsenal. Il Villarreal , ...

Fornals - talento e visione di gioco - per avvicinare il Napoli al Milan di Ancelotti : Clausola di 30 milioni, come Fabian Ruiz Si stringe per Allan e dalla Spagna rimbalza la notizia del passaggio del centrocampista Pablo Fornals dal Villerreal al Napoli di Carlo Ancelotti. Un altro giovane spagnolo. Di ventidue anni, come Fabian Ruiz. Con una clausola rescissoria – obbligatoria in Spagna – di trenta milioni di euro. Come Fabian Ruiz. Un mercato, quello spagnolo, che sia Giuntoli sia gli Ancelotti – padre e ...