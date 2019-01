Libia | Bonatti | faremo appello | massima attenzione a dipendenti

Tecnici uccisi in Libia - condannati i vertici della Bonatti : In primo grado comminati un anno e 10 mesi al presidente dell'azienda di Parma e a due membri del cda. Via al patteggiamento per l'ex responsabile della società nel paese nordafricano

Italiani rapiti in Libia - condannati i vertici della Bonatti : un anno e dieci mesi per “cooperazione colposa nel delitto doloso” : I vertici della Bonatti, azienda per la quale lavoravano i quattro tecnici sequestrati nel 2015 in Libia e due dei quali morti, sono stati condannati a un anno e dieci mesi di carcere. La pena è stata stabilita dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma, Maria Paola Tomaselli, che ha parzialmente accolto le richieste del pm Sergio Colaiocco, arriva al termine del processo con rito abbreviato che riguardava tre persone. Una ...