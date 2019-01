Fornals, talento e visione di gioco, per avvicinare il Napoli al Milan di Ancelotti

ilnapolista

(Di martedì 22 gennaio 2019) Clausola di 30 milioni, come Fabian Ruiz Si stringe per Allan e dalla Spagna rimbalza la notizia del passaggio del centrocampista Pablodal Villerreal aldi Carlo. Un altro giovane spagnolo. Di ventidue anni, come Fabian Ruiz. Con una clausola rescissoria – obbligatoria in Spagna – di trenta milioni di euro. Come Fabian Ruiz. Un mercato, quello spagnolo, che sia Giuntoli sia gli– padre e figlio – conosco e seguono.e Giuntoli si ritrovarono subito sul nome di Fabian Ruiz.E adesso – scrive il Mundo Deportivo –sarebbe sul punto di lasciare il Villarreal dopo un anno e mezzo. Venne acquistato dal Malaga per 12 milioni. Recentemente, è stato accostato anche all’Arsenal. Vanta due presenza nella Nazionale spagnola.Quest’annoha giocato venti partite in Liga e sei in Europa ...