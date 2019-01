Finta beneficenza | due arresti in Monza e Brianza

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) Dalle segnalazioni nel 2016 fino all'arresto di oggi, martedì 22 gennaio, aad opera della locale Guardia di Finanza di due persone indagate per associazione a delinquere, truffa, sostituzione di persona a seguito dell'ordinanza emessa dal Gip (Giudice per le Indagini Preliminari).Operazione "Cuore Falso" L'operazione condotta della Guardia di Finanza disi chiama "Cuore Falso", perché il campo di azione era proprio la. Da quanto è emerso nelle indagini gli arrestati, sui quali gravavano già precedenti specifici, erano a capo di una organizzazione che truffava le persone presentandosi come associazione benefica, con sede a Limbiate, alla ricerca di offerte di denaro poi impiegati per uso personale. LaOnlus è stata stanata dai finanzieri che, nell'attività di indagine, hanno anche perquisito la sede dell'associazione fittizia e hanno rinvenuto ...