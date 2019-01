Allan, Ancelotti e la dottrina Liedholm: “Ieri jocato tu Incocciati, oggi joca Virdis”

ilnapolista

: RT @napolista: Allan, Ancelotti e la dottrina Liedholm: “Ieri jocato Incocciati, oggi joca Virdis” Il Psg ha offerto nove milioni al calcia… - remi7734 : RT @napolista: Allan, Ancelotti e la dottrina Liedholm: “Ieri jocato Incocciati, oggi joca Virdis” Il Psg ha offerto nove milioni al calcia… - ghazaouetdz : RT @napolista: Allan, Ancelotti e la dottrina Liedholm: “Ieri jocato Incocciati, oggi joca Virdis” Il Psg ha offerto nove milioni al calcia… - maxgallico : RT @napolista: Allan, Ancelotti e la dottrina Liedholm: “Ieri jocato Incocciati, oggi joca Virdis” Il Psg ha offerto nove milioni al calcia… -

(Di martedì 22 gennaio 2019)Per capire Carlo, non bisogna guardare a Fusignano. Bisogna volgere lo sguardo più a Nord, alla Svezia che diedi i natali a Nilsche il leader calmo ha recentemente definito “un secondo padre”. C’è un aneddoto che riassume bene il Barone, filosofo del Novecento.Correva l’anno 1985. Ci fu la nevicata che bloccò l’Italia e imbiancò Roma. Il 6 gennaio era in programma Lazio-Milan.allenava i rossoneri. La partita non si disputò per la nevicata. Ma all’arbitro venne ugualmente consegnata la distinta con la formazione. E nell’undici titolare c’era Beppe. Nella notte, il Barone aveva però parlato col mago di Buscate. E il giorno dopo, al momento della consegna delle magliette,rimase senza. La sua andò a Virdis. Beppe, smarrito, si rivolse a: “Mister, ma come? Ieri ero in ...