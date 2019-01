ADL | «Che ci fa il Frosinone in A?» | Stirpe | «Come Napoleone e non vince»

Trenitalia si rifà il look : ecco 'Jazz e 'StADLer' - i nuovi treni che circoleranno sui binari pugliesi da febbraio : L'assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini , informa che 'continua l'azione di rinnovamento del materiale rotabile per le ferrovie pugliesi, finalizzata da un lato al continuo miglioramento ...

Hyundai CrADLe - Elevate - l'automobile che "cammina" - VIDEO : Portare le persone dove nessun veicolo è mai stato prima. questo l'obiettivo della Hyundai Cradle Elevate, una concept che il marchio coreano ha presentato al Ces di Las Vegas. A seconda della situazione la futuristica visione di mobilità alternativa può "camminare" a quattro zampe come un mammifero o imitare le movenze di un rettile spostandosi in ogni direzione per raggiungere le zone più inaccessibili o per fornire, per esempio, ...

Coachella 2019 : gli heADLiners sono Childish Gambino - Tame Impala e Ariana Grande : Continuano le soprese musicali del 2019: dopo il nuovo singolo di Brian May, arriva la scaletta del Coachella, i cui biglietti saranno in vendita da venerdì 4 gennaio. La line up del più importante Festival made in USA è stata svelata in netto anticipo rispetto all2019;evento previsto per i weekend del 12-14 aprile e del 19- 21 aprile all2019;Empire Polo Club di Indio, California. Childish Gambino, Tame Impala, Ariana ...

