Var in Serie B? Il presidente Balata vuole l’inserimento della tecnologia ai playoff

Nicchi : “Var in Serie B? Manca la forza arbitrale per introdurla” : Niente VAR in Serie B, almeno per ora. A confermarlo è stato il presidente dell’Aia Marcello Nicchi, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio. “Ad oggi non è possibile perché non abbiamo la forza arbitrale istruita per farlo. L’istruzione agli arbitri si fa anche velocemente, ma non abbiamo la forza tale per […] L'articolo Nicchi: “Var in Serie B? Manca la forza arbitrale per ...

Basket - 16a giornata Serie A 2019 : Brescia vince il derby con Varese - Trento espugna Cremona : Si è completata la sedicesima giornata della Serie A di Basket con le ultime due sfide che hanno visto la vittoria della Germani Basket Brescia e della Dolomiti Energia Trentino. Brescia ha superato nel derby lombardo per 78-73 la Openjobmetis Varese, mentre Trento ha espugnato il campo della Vanoli Cremona con il punteggio di 89-84. Un successo importante per Brescia, che rilancia le sue speranze playoff con una bella vittoria casalinga contro ...

Diretta Brescia Varese/ Risultato finale 78-73 - info streaming : fine gara! - basket Serie A1 - : Diretta Brescia Varese streaming video e tv: orario e Risultato live del derby lombardo di basket per la 16giornata di Serie A , domenica 20 gennaio, .

Serie C - Variazione di orario per tre partite : La Serie C ha ufficializzato la variazione di orario per tre partita. GARA CARRARESE – LUCCHESE DEL 23 GENNAIO 2019 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Carrarese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019, Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara, abbia inizio alle ore ...

Var in Serie B? Il presidente Balata conferma l’idea : Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha confermato l’intenzione di voler portare anche in cadetteria il Var dalle prossime stagioni “La Var in Serie B dai prossimi play-off? Ne ho parlato, abbiamo già fatto studi approfonditi, e ne stiamo concludendo un altro, ci sono dei problemi legati ai protocolli Ifab. Ne parlerò con Nicchi, c’è massima disponibilità. E’ una mia battaglia. Il Var è uno strumento ...

Diretta Varese-Virtus Bologna/ Risultato finale 79-86 - streaming Rai : impresa dei felsinei! - Serie A1 basket - : Diretta Varese Virtus Bologna, streaming video Rai: alla Enerxenia Arena le V nere vogliono blindare il loro posto nella Final Eight di Coppa Italia.

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Bologna espugna Varese nel posticipo : Con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia già in tasca la Virtus Bologna si prende una bella vittoria in casa della Openjobmetis Varese nell’ultima giornata del girone d’andata. La squadra di coach Sacripanti si è imposta con il punteggio di 86-79 al termine di una partita che ha visto le Vnere sempre avanti e con due punti alla fine meritatamente conquistati da Bologna. Ottima prova in casa Virtus per Tony Taylor, che ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 16^ giornata - Conegliano supera Monza nella sfida più attesa. Vittorie per NoVara e Scandicci : Dopo la vittoria di Casalmaggiore contro Firenze nell’anticipo di ieri, si è conclusa oggi con le altre cinque sfide in programma la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Vittorie in testa alla classifica per Novara, Scandicci e Conegliano, che conservano le prime tre posizioni. Alle loro spalle sale Busto Arsizio, mentre Brescia ottiene un successo importante in ottica playoff e aggancia Bergamo ...

Quanto ha inciso il Var in Serie A? Le statistiche del girone d’andata : Nella prima parte del campionato 2018-2019 le decisioni corrette dal Var sono scese a 51 dalle 66 del girone di ritorno 2017-2018 L'articolo Quanto ha inciso il Var in Serie A? Le statistiche del girone d’andata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Balata : 'Sì a Var e riforma dei campionati' : VAR - 'Vorrei che il nostro campionato diventasse la prima seconda divisione al mondo con questa tecnologia. Da mesi abbiamo elaborato uno studio di fattibilità e ne abbiamo commissionati altri due ...

Serie B - studi di fattibilità per l’introduzione del Var : Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha spiegato che vorrebbe che la Serie B diventasse la prima seconda divisione al mondo con questa tecnologia. L'articolo Serie B, studi di fattibilità per l’introduzione del Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley femminile - serie A1. 16ma giornata : NoVara a Bergamo per scongiurare la crisi. Conegliano-Monza il big match : Si disputa nel week end in arrivo il terzo turno in otto giorni, il sedicesimo in assoluto del massimo campionato femminile che regala ogni settimana sorprese ed incertezza ma anche tanto spettacolo agli appassionati. La capolista Igor Gorgonzola Novara, tre sconfitte nelle ultime quattro partite, deve fare i conti con una trasferta tutt’altro che agevole sul capo di una Zanetti Bergamo che ha vinto sette delle ultime nove partite ...