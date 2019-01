Un tweet sui Savi di Sion di Lannutti ha messo in serio imbarazzo il M5s 

agi

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il senatore del Movimento 5 stelle Elioha scatenato un'accesa polemica dopo un suo tweet in cui condivideva un articolo in cui si parla della creazione dei “Protocolli deidi”. Scrive"Il Gruppo deidie Mayer Amschel Rothschild, l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: "I Protocolli deidi".Il tweet ha causato una serie di reazioni politiche. A partire dal deputato del Pd Emanuele Fiano, che sempre su Twitter scrive: "Un senatore del M5S cita i Protocolli deidi, l'emblema dei falsi alla base del l'antisemitismo moderno come fonte per spiegare il controllo bancario. Siamo veramente ad un punto grave. Ma dove stiamo andando a finire? Dovrò espatriare io, in quanto ebreo? Orribile".Cosa sono i protocolli deidi ...