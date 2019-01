Suppletive Camera | il centrosinistra vince a Cagliari

Camera dei Deputati - come si vota alle Elezioni Suppletive / Cagliari - chi ha diritto di voto alle urne : Elezioni Suppletive della Camera dei Deputati , come si vota nel collegio uninominale 01 - Cagliari XXVI Circoscrizione Sardegna: candidati e diritto voto

Urne aperte a Cagliari per le elezioni Suppletive alla Camera - : 240mila elettori sono chiamati fino alle 23 di domenica 20 gennaio al voto nel collegio uninominale per scegliere il deputato che prenderà il posto di Andrea Mura, il velista eletto con il M5s che si ...

Sardegna - urne aperte per le elezioni Suppletive alla Camera : urne aperte in Sardegna per le elezioni suppletive in seguito alle dimissioni di Andrea Mura, il deputato espulso dal M5s per assenteismo a Montecitorio. Il voto si svolgerà nel collegio uninominale ...