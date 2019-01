Napoli | Allan porta 100 milioni

Psg - Allan per giugno : 80 milioni per convincere il Napoli : PSG Allan – Allan, che ha impressionato in questa prima parte di stagione è finito nel mirino delle big d’Europa. Tra le big, una in particolare ha deciso di puntare tutto sul centrocampista della Nazionale brasiliana: il Psg. Un giocatore così vale almeno 70 milioni. Infatti, il Paris Saint-Germain è pronto a metterne sul tavolo 80, a conferma […] L'articolo Psg, Allan per giugno: 80 milioni per convincere il Napoli proviene ...

Napoli-Lazio - probabili formazioni : Koulibaly - Insigne - Allan e Marusic squalificati : Napoli-Lazio è un confronto che mette di fronte due squadre di alto livello che possono certamente essere considerate tra le più forti del campionato di serie A. I padroni di casa stanno tenendo un ritmo notevole che li colloca al secondo posto alle spalle dell’irraggiungibile Juventus. Gli ospiti invece si trovano in quarta posizione e non nascondono le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima edizione della Champions League che lo ...

Napoli - offerta PSG troppo bassa per Allan : le cifre : Frenata per Allan al Paris Saint-Germain . Come scrive la Gazzetta dello Sport , i parigini non sono disposti a spendere più di 50 milioni per il centrocampista del Napoli . Cifra troppo bassa per De Laurentiis .

Sky : «Nessuna offerta del Psg per Allan - il Napoli vuole troppo» : «La richiesta del Napoli è troppo alta» Alla fine aveva ragione Carlo Ancelotti. Almeno stando a sentire il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport. Il Psg non avrebbe inoltrato alcuna offerta ufficiale per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. Secondo Marchetti «il giocatore piace al club francese ma non alla cifra richiesta del Napoli». Il Psg la pensa come Cassano. Il club azzurro non accetterebbe alcuna trattativa per un importo ...

Napoli-Sassuolo - Ancelotti : 'Razzismo? Interrompere le partite sarebbe un segnale forte. Per Allan nessuna offerta' : Milik nel primo tempo, Fabian Ruiz nel secondo. Il Napoli archivia la pratica Sassuolo e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Milan. Una partita dal sapore particolare per Carlo ...

Napoli - Ancelotti : "Allan? Nessuna offerta dal Psg - contiamo su di lui" : Nella serata in cui il Napoli centra i quarti di Coppa Italia, Ancelotti fa chiarezza a proposito di Allan : "Parlare con De Laurentiis dell'offerta del Psg? Dalla Francia non è arrivato nulla, Allan ...

Napoli - Ancelotti su Allan : "Psg? Dalla Francia non è arrivata alcuna offerta" : Carlo Ancelotti vola ai quarti di finale di Coppa Italia con il suo Napoli e si prepara ad affrontare un'altra volta il suo passato. "La prossima con il Milan sarà complicata, ma la Coppa Italia con ...

Napoli - Ancelotti fa chiarezza sul futuro di Allan : “nessuna offerta dalla Francia - continuerà a darci una mano” : L’allenatore del Napoli ha parlato della vittoria sul Sassuolo, soffermandosi anche sulle voci di mercato relative ad Allan Il Napoli stende il Sassuolo al San Paolo e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà ad attenderlo il Milan. Gli azzurri dunque affronteranno i rossoneri due volte in pochi giorni, considerando anche la gara di campionato in programma a San Siro. Cafaro/LaPresse Un doppio ...

Napoli - Ancelotti : “Allan non si muove - in corsa anche per il campionato” : Successo per il Napoli in Coppa Italia contro il Sassuolo, ecco le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di Rai Sport: “abbiamo interpretato bene la partita, i match dopo la sosta sono sempre insidiosi”. Sul match contro il Milan: “ne giochiamo due in tre giorni, sarà per me un periodo speciale, per arrivare fino in fondo bisogna superare anche questi ostacoli”. Su Allan: “dalla Francia non sono arrivate ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti blocca Allan e conferma un prestito : Calciomercato Napoli, Ancelotti blocca Allan- Diventato nelle ultime due stagioni uno dei migliori centrocampisti d’Europa, tanto da attirare su di se le attenzioni delle big continentali. Allan sotto al Vesuvio è diventato un centrocampista completo, dotato di grande “garra” ma anche con il vizio del gol, il giocatore brasiliano ha conquistato tutti prima sotto la guida […] L'articolo Calciomercato Napoli, Ancelotti ...

Ancelotti Razzismo non è problema del Napoli ma italiano. Allan Non temo di perderlo : E' un problema più politico o sportivo? 'Non è solo legato allo sport, ma lo sport evidenzia un malessere che esiste a livello culturale'. In questi 10 giorni di mercato può capitare qualcosa? 'Credo ...

Napoli - Ancelotti : "Allan out - ha avuto un permesso. Razzismo? Problema sociale e culturale" : Lo sport acuisce il Problema in Italia ma non è solo sportivo. È un Problema sociale e culturale del calcio italiano. Fenomeno che in altri Paesi hanno debellato. Ma siamo un popolo intelligente e ...

Lozano vicino al Napoli - Kiyine primo rinforzo per Ancelotti : sirene francesi per Allan : Il Napoli è ad un passo dall'acquisto di Hirving Lozano: il mercato della società partenopea sta entrando nel vivo e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in procinto di chiudere un'importante trattativa, che consentirà al tecnico azzurro Carlo Ancelotti di usufruire di un innesto nel reparto avanzato della formazione da lui allenata. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra il dirigente campano e Mino Raiola, procuratore ...

Mercato Napoli - il Psg rilancia per Allan. De Laurentiis in pressing su Barella : I due affari sono collegati: solo con l'arrivo del capitano del Cagliari il patron partenopeo, per non meno di 100 milioni, lascerà partire il brasiliano