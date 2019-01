Madre getta a terra e uccide neonata | arrestata dopo aver tentato suicidio

Vicenza - Madre getta a terra neonata di tre giorni e la uccide : arrestata - Erano appena rientrati dall'ospedale : Una neonata di tre giorni è morta la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata gettata a terra in casa dalla madre, forse per una crisi "post partum". L'episodio è avvenuto ...

Il tribunale ha rigettato il ricorso della Madre di Taverna : dovrà lasciare la casa popolare : Il tribunale ha rigettato il ricorso della madre della vicepresidente del Senato Paola Taverna sull'occupazione di una casa popolare nella periferia di Roma. Lo rivela Repubblica , che spiega che ...

Il Tar ha rigettato il ricorso della Madre di Taverna : dovrà lasciare la casa popolare : Il Tar ha rigettato il ricorso della madre della vicepresidente del Senato Paola Taverna sull’occupazione di una casa popolare nella periferia di Roma. Lo rivela Repubblica, che spiega che Graziella Bartolucci è stata “condannata a pagare anche le spese legali”, oltre a dover abbandonare l’immobile che occupa senza averne più diritto. Il ricorso al Tar della Bartolucci, 80 anni, è stato ...

Madre suicida nel Tevere - in un video gli ultimi minuti di Pina Orlando : un uomo l?ha vista gettarsi : GiusepPina cammina con due fagotti stretti al petto, un telo bianco che non li proteggerà. Le immagini sono confuse, la nebbiolina del mattino non aiuta. Si è già lasciata alle...

Roma - Madre si getta nel fiume : ore disperate alla ricerca di due neonate di sei mesi : A dare l'allarme stamattina presto, una giornata prenatalizia molto fredda, è stato un passante che l'ha vista lanciarsi nel Tevere all'altezza di ponte Testaccio. Tragedia oggi a Roma: P. O., una mamma di 38 anni, è uscita di casa con le sue figlie, Sara e Benedetta, due gemelline di sei mesi, e si è uccisa. E' stata trovata morta nel fiume. Ma oltre il dramma personale probabilmente innescato da una depressione post partum, non c'è traccia ...

Madre uccide il figlio di 3 mesi gettandolo a terra : «Avevo la mente oscurata» : uccide il figlio di tre mesi lanciandolo a terra. Una 26enne è stata arrestata dalla polizia a Catania con l'accusa omicidio per avere ucciso il proprio figlio neonato lanciandolo a terra....

