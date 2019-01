Lo smartphone con tastiera fisica a scorrimento di Livermorium in arrivo con Android 9

Nell’olimpo degli smartphone con gesture anche Huawei P10 Lite : duplice verità per tutti : Da diverse settimane a questa parte si parla molto di Huawei P10 Lite sotto due punti di vista. Da un lato abbiamo la grande incertezza sulla compatibilità tra lo smartphone e l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, quello che per intenderci porterà con sé anche la tanto invocata interfaccia EMUI 9. In seconda istanza, tiene banco da un paio di mesi la questione inerente la durata della batteria, in quanto come abbiamo notato anche ...

Google Assistant si rinnova con nuovi controlli compatti su smartphone : Google Assistant si sta rinnovando graficamente su smartphone all'insegna del Material Theme e con un riposizionamento dei vari comandi. L'articolo Google Assistant si rinnova con nuovi controlli compatti su smartphone proviene da TuttoAndroid.

Typing Hero permette di velocizzare la digitazione con lo smartphone : Typing Hero è un'applicazione che permette di risparmiare tempo nella digitazione di testi utilizzati frequentemente in modo da incrementare la produttività. Lo strumento permette di definire delle brevi parole chiave che una volta digitate vengono automaticamente sostituite dal testo a esse associato. L'articolo Typing Hero permette di velocizzare la digitazione con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Blackberry A20 in offerta a 59 euro - smartphone con display da 5 - 5 pollici - : 18: 9 Full HD da 5,5 pollici smartphone : con un rapporto di aspetto 18: 9, display a visione completa, ti mostra un mondo nuovo e illimitato. È ottimo per guardare film, giochi e altri contenuti. E, ...

LG al MWC con uno smartphone pieghevole e LG G8 con due display : Al CES 2019 LG potrebbe mostrare il suo primo smartphone pieghevole, con una tecnologia particolare. Intanto LG G8 potrebbe avere uno schermo secondario rimovibile. L'articolo LG al MWC con uno smartphone pieghevole e LG G8 con due display proviene da TuttoAndroid.

Lg ha pronto uno smartphone con un secondo schermo sganciabile : I coreani di Lg potrebbero lanciare uno smartphone molto interessante al Mobile World Congress che si terrà tra poco più di un mese a Barcellona. secondo indiscrezioni riportate da Cnet la società sta infatti terminando i lavori relativi a uno smartphone provvisto di un display secondario sganciabile, che andrebbe a raddoppiare l’area di schermo a disposizione del telefono senza però ricadere nella categoria dei telefoni con schermo ...

LG V40 ThinQ : arriva in Italia lo smartphone con 5 fotocamere : Un innovativo comparto fotografico, un potente processore e schermo Oled da 6,4 pollici, ecco le principali caratteristiche...

EMUI 9.0 con Android 9 Pie sbarcherà su 150 milioni di smartphone Huawei nel 2019 : Il presidente della divisione mobile di Huawei ha rivelato che nel 2019 proseguirà l'operazione di aggiornamento dei device dell'azienda alla EMUI 9.0 L'articolo EMUI 9.0 con Android 9 Pie sbarcherà su 150 milioni di smartphone Huawei nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone da gamer Meizu 16T è pronto a debuttare quest’anno con Meizu 16S e 16S Plus : Il CEO di Meizu Jack Wong ha confermato che oltre al lancio degli smartphone Meizu 16S e Meizu 16S Plus con SoC Snapdragon 855, la società presenterà anche lo smartphone Meizu 16T dedicato al gaming in mobilità. Wong ha inoltre confermato che Meizu 16T sarà anch'esso spinto dallo Snapdragon 855, ma con un prezzo relativamente inferiore a Meizu 16S e Meizu 16S Plus. L'articolo Lo smartphone da gamer Meizu 16T è pronto a debuttare ...

Nike Adapt BB : la scarpa autoallacciante che si comanda con lo smartphone : New York – Adesso possiamo veramente iniziare a parlare di smart shoes, ossia di scarpe intelligenti. Nike ha presentato nel suo quartier generale di New York – una struttura modernissima con 13,6mila metri quadrati disposti su più piani – un modello che spinge il mondo delle sneaker nell’innovazione tecnologica più estrema: la prima scarpa smart. In questo caso le Nike Adapt BB sono nate seguendo i bisogni dei giocatori di basket: ...

Arrivano le scarpe che si allacciano da sole e che si controllano con lo smartphone. Nike presenta le nuove Adapt BB : 'Abbiamo scelto il basket come il primo sport per la Nike Adapt intenzionalmente perché è lo sport che ha maggiori necessità da parte degli atleti', ha dichiarato Eric Avar, direttore creativo dell'...

Associazioni animaliste contro le gabbie : 'Per le quaglie lo spazio di uno smartphone' : ... clicca qui per firmare la petizione , In Italia sono allevate a scopo alimentare circa 12 milioni di quaglie , 1,4 miliardi nel mondo, 143 milioni in Ue, , la stragrande maggioranza in gabbia. ...

La produzione di smartphone potrebbe calare fino al 5% nel 2019 secondo TrendForce : secondo TrendForce la produzione di smartphone nel 2019 sarà di 1,41 miliardi di unità, il calo potrebbe toccare il 5% per le tensioni USA-Cina. L'articolo La produzione di smartphone potrebbe calare fino al 5% nel 2019 secondo TrendForce proviene da TuttoAndroid.