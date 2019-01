Juve | Perin | ' Non possiamo sottovalutare il Chievo | serve concentrazione'

Juventus Chievo probabili formazioni : gioca Perin - spazio a 3 sorprese : Juventus Chievo probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Chievo, match valido per la 20a giornata di Serie A. Tante novità per Allegri, il quale si affiderà al solito 4-3-3. In porta spazio per Perin dopo la doppia esclusione contro il Bologna in Coppa Italia e contro […] L'articolo Juventus Chievo probabili formazioni: gioca Perin, spazio a 3 sorprese proviene da ...

Juventus : contro il Chievo mini turnover - tra i pali spazio a Perin : La Supercoppa Italiana ha regalato alla Juventus il primo trofeo del 2019, ma questo per i bianconeri è solo l'inizio perchè ci sono ben altri tre obiettivi da finalizzare ed il primo è senza ombra di dubbio la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo. Sabato, dopo la pausa invernale, è iniziato il girone di ritorno del massimo campionato italiano e tutte le squadre hanno già disputato le partite di cartello, tranne Juventus e Milan, reduci ...

Juventus - Allegri : 'Evitiamo il rischio di adagiarsi. Giocano Perin e Rugani' : TORINO - Max Allegri ha fretta di ricominciare, si presenta con una manciata di minuti di anticipo in sala conferenze, pronto a un nuovo inizio. 'Diciamo che è come fosse la prima dopo la sosta: il ...

Atalanta - Gasperini : 'Zapata ha grande fiducia - attacco di qualità. Sulla Juve e la Champions...' : Gian Piero Gasperini, allenatore dell' Atalanta , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul Cagliari: 'Abbiamo fatto un'ottima gara, sono assolutamente soddisfatto. Sembrava una partita un po' stregata, secondo me i ragazzi sono stati molto bravi. Zapata? In questo ...

Gasperini - ci tocca sempre Juve in Coppa : ANSA, - BERGAMO, 13 GEN - "La Coppa Italia è l'altro modo che abbiamo per tornare in Europa League, ma arrivarci attraverso il campionato è più facile". Alla vigilia dell'ottavo di lunedì a Cagliari, ...

Calciomercato - Juventus-Genoa : incontro per Sturaro e Romero. Perinetti : 'Partita rinviata' : Giornata d'incontri per Juventus e Genoa, che si sono viste all'hotel Parigi di Milano per parlare di mercato. Tema principale il futuro di Stefano Sturaro, vicino al ritorno in rossoblù. Il ...

Audero - la verità sulle cifre dell'accordo Juve-Samp. E ll futuro lo decide Perin : Il portiere della Sampdoria dopo un'ottima stagione in B al Venezia si sta confermando ad alti livelli anche in serie A, la politica del farlo giocare con continuità è sicuramente quella giusta: ...

Genoa - il dg Perinetti : “Romero - forte interesse della Juventus” : Intervistato ai microfoni de IlBianconero.com, Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato del futuro di Christian Romero, difensore nel mirino della Juventus: “Abbiamo un buon rapporto con la Juventus e da questo possono nascere diversi discorsi. I bianconeri hanno manifestato un forte interesse verso Romero, ci saranno altri incontri per capire di che si […] L'articolo Genoa, il dg Perinetti: “Romero, forte ...

Atalanta-Juventus - Gasperini sogna lo sgambetto : 'Cristiano Ronaldo in campo sarebbe regalo per gli appassionati' : L'auspicio di vedere in campo l'avversario più atteso, la voglia di fermare la marcia di una squadra sin qui quasi inarrestabile. Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha anticipato sui ...

Atalanta-Lazio - Gasperini : ”Loro inferiori solo a Juve e Napoli” . Inzaghi : “Sconfitta immeritata” : Atalanta Lazio Gasperini – Al termine del match disputato all’Azzurri d’Italia di Bergamo, vinto dalla Dea con un gol di Zapata dopo 60′ secondi, i due tecnici commentano ai microfoni di Sky Sport quando accaduto nell’incontro valido per la 16° Giornata della Serie A. Ecco le loro parole -> Leggi anche Atalanta-Lazio 1-0: Pagelle, Highlights e […] L'articolo Atalanta-Lazio, Gasperini:”Loro inferiori ...

Juventus - Perin bravo e... senza lavoro : ha subito solo 26 tiri : La stima che Massimiliano Allegri ha sempre dimostrato per Mattia Perin non si limita alle belle parole che l'allenatore ha speso per il suo secondo portiere ogni volta che gli veniva rivolta una ...

Gasperini : «Dittatura Juventus durerà a lungo - a meno che le milanesi...» : L'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport alla vigilia della gara contro la Lazio