Ionity - In Toscana le prime colonnine da 350 kW

(Di lunedì 21 gennaio 2019) La divisione Enel X ha inaugurato inla prima stazione di ricarica rapida della rete. Il primo dei 30 siti di ricarica italiani previsti dalla joint venture nella quale sono coinvolti anche i gruppi BMW, Daimler, Ford e Volkswagen è stato aperto al Valdichiana Outlet Village, a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo.Pronti per i 350 kW. La stazione italiana dispone di quattrodotate da 350 kW di prese Ccs (Combined Charging System). Secondo i piani ufficializzati dal consorzio, entro la fine del 2019 la Enel X realizzerà le restanti 19 stazioni previste in tutta la Penisola, ognuna delle quali disporrà di punti di ricarica rapida a 350 kW. Nei prossimi anni saranno inaugurate 10 stazioni Hpc (High Power Charging) già pronte per ricaricare rapidamente anche le elettriche del futuro. Attualmente, infatti, nessuna auto sul mercato è in grado di supportare la ...