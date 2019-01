Il Milan passa a Marassi | Genoa ko 2-0 e quarto posto in classifica

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria passa facile a Milano - Renon vince con Kitzbuhel - Asiago schianta Fassa : Si sono giocati sei incontri della 33esima giornata della Alps Hockey League 2019, con sei formazioni italiane impegnate. Val Pusteria prosegue nel suo cammino inarrestabile, vincendo in scioltezza anche a Milano, mentre Renon supera in maniera brillante Kitzbuhel. Asiago demolisce Fassa, mentre Gherdeina cade, lottando, sul campo dell’EC KAC II. RISULTATI 33esima GIORNATA Hockey Milano Rossoblu – HC Val Pusteria 0-5. La capolista ...

Milan - Higuain e il fascino perduto il passaggio al Chelsea è questione di ore : GEDDA - Alla fine della partita persa con la Juventus , Higuain è uscito dallo stadio come tante altre volte: senza fermarsi a parlare con la stampa, firmando qualche autografo e lasciandosi scattare ...

Calciomercato Milan - Higuain : potrebbe essere vicino il passaggio al Chelsea : Ieri a ora tarda è circolata una notizia che ha fatto passare la notte in bianco ai tifosi Milanisti e agli addetti ai lavori: secondo quanto riportato dal noto giornale spagnolo Marca, infatti, il centravanti rossonero Higuain sarebbe ad un passo dal Chelsea, pronto a sacrificare Alvaro Morata, mai realmente nei loro piani. Il Pipita verso Londra sponda Chelsea I Blues verserebbero quindi 35 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro, ...

Milano - uomo orina sulla volante della polizia e viene filmato da un passante : Il fatto è successo a Milano, un passante che si trovava a transitare in piazza Luigi di Savoia ha assistito a una scena assurda: un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità si è avvicinato a una volante della polizia di Stato parcheggiata lungo la strada e ha orinato sulla parte posteriore dell'auto. Il video che testimonia l'accaduto è stato inviato alla redazione del quotidiano Milano Today; nel filmato si vede chiaramente l'uomo di ...

Fabregas - il motivo per cui il Monaco ha sorpassato il Milan - : Il Milan nonostante alcuni passi falsi di troppo è ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League. Il quarto posto che vale l'accesso alla più importante competizione europea dista ...

Fiorentina - si avvicina Muriel : sorpassato il Milan : Tuttavia, secondo le ultime notizie di ' Sky Sport ', la Fiorentina altra squadra interessata all'ex blucerchiato avrebbe sorpassato i rossoneri . Il centravanti colombiano avrebbe deciso di ...

Primo ko per Milano : Avellino vola con Sykes. Sassari passa a Brescia : Fuochi di artificio nell'ultimo turno del 2018. L'Olimpia Milano perde l'imbattibilità in campionato ad Avellino che trova in Sykes il suo nuovo condottiero, 31 punti con 12/23 dal campo. Vittorie ...

Capodanno 2019 - da Milano a Matera passando per Firenze e Napoli : ecco come si festeggia nelle principali città italiane : Capodanno in piazza ma con cautela. Botti vietati, misure anti-terrorismo e quest’anno, dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, anche lo spray al peperoncino sarà vietato nella maggior parte delle città italiane. Sono tante le iniziative per chi non ha paura di sfidare il freddo e vuole godersi spettacolo e buona musica. A Torino, in Piazza Castello, andrà in scena il Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo ...

Milan - sprofondo senza fine : a San Siro la Fiorentina passa 1-0. Il Napoli sale a -5 dalla Juventus : Prima la disfatta di Atene con l'Olympiacos, poi lo zero, di gioco, idee, col, fantasia, divertimento, di Bologna, infine la sconfitta interna di oggi a San Siro con la Fiorentina. senza contare lo 0-...

Milan è crisi nera! La Fiorentina passa a San Siro : Higuin passeggia e Gattuso traballa : Fiorentina vittoriosa a San Siro con gol di Chiesa, il Milan continua a vivere un periodo non certo felice, Gattuso è a serio rischio La Fiorentina ha espugnato San Siro grazie ad una rete di Federico Chiesa, andando ad acuire i problemi del Milan ed accorciando in maniera interessante sulla zona Champions League. Dopo la gara odierna infatti, la Viola si trova a sole 3 lunghezze dal 4° posto perso dai rossoneri in favore della Lazio. San ...

Milan - Calabria a centrocampo preferito a Montolivo - l’agente tuona : “oltrepassato ogni limite” : Giovanni Branchini, agente di Riccardo Montolivo, non le ha mandate a dire al tecnico del Milan Gennaro Gattuso “La decisione dell’allenatore di non prenderlo in considerazione va rispettata anche se ha oltrepassato i limiti della logica. Non voglio parlare di scorrettezza o mobbing, ma è difficile pensare che Montolivo sia diventato il ventisettesimo calciatore per qualità e affidabilità del Milan“. Giovanni Branchini, ...

Salvini non rinnega la foto col capo ultrà del Milan : “non mi occupo del passato” : Matteo Salvini non sembra scosso dalla questione relativa al capo ultrà dalla Curva Sud del Milan che tanto sta facendo discutere Il vicepremier Matteo Salvini ha presenziato alla festa organizzata dalla Curva Sud del Milan, stringendo la mano anche ad un ultras condannato per spaccio di droga negli scorsi anni. Un gesto quello del Ministro dell’Interno che ha fatto molto discutere, sollevando un vero e proprio polverone. Adesso ...

Risultati Coppa Italia Primavera/ Ottavi di finale : il Milan cade ancora - passa il Verona! Ok Inter e Atalanta : Risultati Coppa Italia Primavera: nelle partite che martedì 18 dicembre hanno inaugurato il programma degli Ottavi vittorie per Inter, Atalanta e Verona.

Basket - serie A : Milano passa col brivido a Sassari - Venezia riparte di slancio : ROMA - Milano conserva la propria imbattibilità, col brivido, leggi un overtime,, dopo la decima giornata del massimo campionato di pallacanestro. L'Olimpia passa di misura sul campo di una Sassari ...