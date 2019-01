Omicidio di Stefania | chiuso il cerchio Un giallo lungo 24 ore La ricostruzione

"L'ho uccisa io". L'ex amante del marito confessa l'Omicidio di Stefania - trovata carbonizzata : Chiara Alessandri ha ammesso di aver ucciso Stefania Crotti, ma non di aver bruciato il corpo. È quanto emerso dall'interrogatorio, avvenuto nella notte in procura a Brescia, della donna accusata di omicidio e di distruzione di cadavere, per il corpo della vittima trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco (Brescia) venerdì sera.Il difensore della donna fermata ha spiegato che l'incontro tra le due "c'è stato" ma che la ...