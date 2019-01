Migranti | barca con 100 a bordo al largo della Libia chiede aiuto

agi

: Trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia di #TorreMelissa. Sarebbe del giovane iracheno disperso dall'11 Genna… - TgrCalabria : Trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia di #TorreMelissa. Sarebbe del giovane iracheno disperso dall'11 Genna… - repubblica : Migranti, in 51 su barca incagliata: li salvano i cittadini [news aggiornata alle 16:10] - valigiablu : Migranti, in 51 su barca incagliata: li salvano i cittadini -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Unacon 100si trova in difficoltà a 60 miglia a nord dalla città libica di Misurata. Lo riferisce Alarm Phone, call center di volontari che raccolgono richieste di soccorso in mare da parte di. Su Twitter, Alarm Phone scrive che i passeggerihanno chiesto di non informare le autorità libicheloro posizione. La prima chiamata è pervenuta alle 11, in una successiva ihanno detto di avere aanche un bambino "in stato di incoscienza o deceduto", e che tra di loro sta montando il panico. Alarm Phone ha twittato di aver informato i"chee Italia sosterrebbero la competenza libica a intervinire, data la posizione in cui si trova la".