Inter | il problema non è la classifica

Banche - Tria : “Problema in ordinamento Ue - limita Intervento pubblico”. E sulla stabilità monetaria : “C’è - forse troppo rigorosa” : “Le ragioni di difesa” del sistema bancario “non possono essere ignorate e probabilmente noi abbiamo un problema di questo tipo nell’ordinamento europeo che permette poco e difficilmente l’intervento pubblico”. A sottolinearlo Giovanni Tria, ministro dell’Economia, citando e ricordando Guido Carli che, pur favorevole alla privatizzazione delle Banche e contrario al loro “uso strumentale” in ...

Cassano : «Sostituirei Icardi con Higuain all'Inter. Razzismo? Problema che esiste» : 'SAREI POTUTO DIVENTARE COME MESSI' - Nell'intervista, inevitabile, anche un riferimento al suo passato calcistico: ' Ho giocato nelle squadre più forti al mondo, non posso dire di non essere stato ...

Inter - senti Monchi : 'Nainggolan? Volevamo venderlo - il problema è gestirlo' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Monchi , direttore sportivo della Roma, ha parlato di Radja Nainggolan. Queste le parole del dirigente giallorosso. 'Mi dispiace se sta avendo problemi. Noi intendevamo cederlo al di là di ...

L’Internazionale sovranista di Salvini ha qualche problema : È andato in Polonia per costruire l'alleanza di destra in vista delle elezioni europee di maggio, ma i polacchi non sono sembrati entusiasti

Emergenza cinghiali : “E’ un problema per la sicurezza pubblica - bisogna Intervenire” : “E’ da tempo che lamentiamo il problema dei cinghiali che invadono tantissime strade e centri urbani creando il panico tra i cittadini – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – i quali sono giustamente terrorizzati. Quello che è successo ieri sull’Autostrada A1 è la dimostrazione di quanta urgenza ci sia nell’intervenire. Non ci può scappare il morto ogni volta prima di fare qualcosa, esprimiamo tutta la nostra ...

Nainggolan sospeso - ora può diventare un serio problema per l'Inter : Non sembra esserci pace per il centrocampista belga dell'Inter, Radja Nainggolan. Il Ninja questa mattina è arrivato tardi all'allenamento e la società nerazzurra ha deciso di sospenderlo; dunque il giocatore salterà il big match contro il Napoli, in programma mercoledì, nel giorno di Santo Stefano, nel turno infrasettimanale valido per la diciottesima giornata di campionato. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, dovrà fare i conti con ...

Inter - problema Miranda per Spalletti e Ausilio : il calciatore vuole partire già a gennaio : La notizia era già nell’aria nelle scorse settimane, ma adesso non sembrano esserci più grossi margini di manovra: Joao Miranda, difensore centrale dell’Inter, non sopporterebbe più di rimanere a Milano da comprimario e vuole lasciare la Serie A già a gennaio. L’insofferenza del calciatore, infatti, è legata alle poche presenze garantitegli in stagione da Spalletti, che tra l’altro con l’eliminazione ...

Avete memoria o dimenticate tutto? Il ‘problema’ sta in un Interruttore nel cervello : Avete ricordi ricchi di dettagli nascosti nel vostro cervello? Secondo i ricercatori dell’University of Birmingham le persone accedono a queste informazioni a velocità diverse e con precisione variabile, e chi ha accesso a una sorta di tasto ‘forward‘ richiama prima le informazioni più vecchie. In pratica, in questo modo si saltano rapidamente blocchi di informazioni quando si richiamano gli eventi in modo sommario, ad esempio ...

Inter - il rinnovo di Icardi è ormai cosa fatta : ma il problema adesso si chiama... Wanda Nara : Al club nerazzurro non è piaciuto il tweet della moglie di Maurito, a cui verrà chiesto in sede di rinnovo di gestire meglio la situazione Manca ormai davvero poco all'annuncio del rinnovo di Mauro ...

Inter - il rinnovo di Icardi è ormai cosa fatta : ma il problema adesso si chiama… Wanda Nara : Al club nerazzurro non è piaciuto il tweet della moglie di Maurito, a cui verrà chiesto in sede di rinnovo di gestire meglio la situazione Manca ormai davvero poco all’annuncio del rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter, l’attaccante argentino firmerà il prolungamento con il club nerazzurro all’inizio del 2019, quando il campionato sarà fermo per la sosta invernale. Instagram @Wanda_Icardi I dettagli economici sono ...

Eva Henger problema al seno rifatto : “4 ore di Intervento per complicazioni” : Eva Henger a Pomeriggio 5: complicazioni durante l’intervento Eva Henger è tornata a parlare dei suoi recenti problemi di salute. Ospite di Pomeriggio 5, l’attrice ha confidato che nell’intervento al quale si è sottoposta ci sono state diverse complicazioni. Come annunciato tempo fa nel salotto di Barbara d’Urso, l’ex moglie di Riccardo Schicchi doveva operarsi […] L'articolo Eva Henger problema al seno ...

Infortunio Bentancur - salta Juventus-Inter?/ Ultime notizie - tegola per Allegri : problema alla schiena - IlSussidiario.net : Infortunio Bentancur, salta Juventus-Inter? Ultime notizie, tegola per Allegri: problema alla schiena per il centrocampista.

Juventus - problema fisico per Bentancur : la situazione in vista dell’Inter : Juventus-Inter, Rodrigo Bentancur potrebbe non essere della gara a causa di un problema fisico annunciato oggi da Allegri Juventus-Inter è il big match della giornata di campionato, in vista della gara di domani però, Allegri potrebbe avere qualche problemino di formazione in mediana. Proprio il tecnico ha rivelato in conferenza stampa i problemi fisici occorsi a Bentancur nelle ultime ore: “Devo valutare oggi. Bentancur ha un problema ...

Gran Galà del Calcio - Ausilio blinda Icardi : “non c’è nessun problema sul rinnovo - lui incarna l’Inter” : Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato del futuro di Mauro Icardi, sottolineando come rimarrà a lungo con i colori nerazzurri addosso “Non c’è nessun problema, Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come calciatore ma, soprattutto, come uomo. Penso abbia dimostrato di meritare oltre alla maglia dell’Inter, anche la fascia di capitano“. Il direttore sportivo ...