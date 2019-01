Donna uccisa | Chiara | Volevo parlare | l' ho uccisa io ma non l' ho bruciata

Donna carbonizzata : fermata - l'ho uccisa : ANSA, - BRESCIA, 20 GEN - Chiara Alessandri ha ammesso di aver ucciso Stefania Crotti ma non di aver bruciato il corpo. È quanto emerso dall'interrogatorio, avvenuto nella notte in procura a Brescia, ...

Donna uccisa e bruciata a Brescia - fermata l'ex amante del marito : 'L'ha uccisa a martellate' : L'ha attirata in un garage con uno stratagemma, l'ha uccisa , probabilmente a martellate, e poi ne ha bruciato il cadavere: sono queste le pesanti accuse con cui i carabinieri di Bergamo e Brescia ...

Erbusco - Donna bruciata ed uccisa nel bosco : fermata l’ex amante del marito : Un complicato intreccio di legami sentimentali sarebbe alla base del movente dell’assassinio di Stefania Crotti. La 42enne, madre di una bimba di sette anni, è stata trovata priva di vita venerdì scorso in una strada di campagna, tra i boschi di Erbusco nel bresciano. Aveva il cranio fracassato ed il corpo carbonizzato, tanto che il riconoscimento è stato possibile solo grazie ad alcuni anelli, tra cui la fede nuziale. Nelle scorse ore i ...

Brescia : Donna uccisa in Franciacorta è mamma scomparsa a Bergamo : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Ha un nome il corpo di donna trovato carbonizzato ieri nelle campagne della Franciacorta : è Stefania Crotti, 42enne bergamasca di Gorlago, mamma di una bimba di sette anni, la cui scomparsa era stata denunciata giovedì scorso dal marito. A notare il corpo senza vita è s

Donna uccisa davanti a casa nel Perugino con una coltellata alla schiena - è mistero : Aveva un coltello conficcato nella schiena la Donna di 69 anni trovata morta all’esterno dell’abitazione di famiglia a Villa di Magione, nel Perugino .. La ricostruzione di quanto successo è ancora al vaglio dei carabinieri. A dare l’ alla rme - in base alle prime informazioni - è stata la figlia della Donna , che ha chiamato il centro di salute mental...

Donna trovata morta in casa : "Uccisa da una coltellata" : Una Donna è stata trovata morta nella sua casa di Magione, Perugia. Sul posto carabinieri, il pm di turno e il medico legale...

Donna uccisa DAL MARITO - FIGLI ADOTTATI DA ALGHERO/ Il bello di riscoprire quella gratuità che ci fa tutti : Una "adozione di cittadinanza". E' quella decisa dal sindaco di ALGHERO per due fratelli di 12 e 8 anni, dopo che il padre ha ucciso la madre

Gaza : Donna uccisa in scontri al confine : ANSAmed, - TEL AVIV, 11 GEN - Una donna palestinese è stata uccisa ad est di Gaza durante scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera di difesa con lo Stato ebraico in occasione della Marcia ...

Dà passaggio con BlaBlaCar : Donna stuprata e uccisa da ex soldato : Non vuole percorre da sola in auto centinaia di km e così dà un passaggio ad uno sconosciuto tramite l'applicazione BlaBlaCar . Ma Irina Akhmatova, moglie, madre di una bimba di otto anni e manager ...