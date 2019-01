Boxe – ‘The Problem’? No problem! Pacquiao leggendario | a 40 anni batte Broner e sfida

sportfair

: RT @ApuliaRetro: 20 gennaio 1970 Si tiene 'The Super Fight', un incontro di boxe simulato al computer tra Muhammad Ali e Rocky Marciano. ht… - AppleNews_it : RT @ApuliaRetro: 20 gennaio 1970 Si tiene 'The Super Fight', un incontro di boxe simulato al computer tra Muhammad Ali e Rocky Marciano. ht… - vlics : RT @ApuliaRetro: 20 gennaio 1970 Si tiene 'The Super Fight', un incontro di boxe simulato al computer tra Muhammad Ali e Rocky Marciano. ht… - ApuliaRetro : 20 gennaio 1970 Si tiene 'The Super Fight', un incontro di boxe simulato al computer tra Muhammad Ali e Rocky Marci… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) MannyAdriene difende la cintura di Campione del Mondo pesi Welter WBA. Il pugile filippino poi lancia laa Mayweather per un rematch dell’incontro del 2015 Manny Pacquio a 40è ancora capace di dare una lezione ai più giovani. Il pugile filippino, che qualche anno fa aveva deciso di abbandonare il ring e dedicarsi con grande successo alla politica nel suo Paese, ha difeso con successo la cintura di Campione del Mondo dei pesi Welter WBA dall’assalto di Adrien, il soprannome dell’avversario di ben 11più giovane, non ha creato proprio alcun problema a ‘Pacman’ che, seppur non mostrando la velocità di un tempo, ha dominato l’incontro senza mai soffrire.è stato sempre aggressivo, mettendo a segno 112 colpi su 568 contro i 50/295 dell’avversario. Ilur filippino è andato vicinissimo a mandare al tappeto...